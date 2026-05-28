Badalona se reivindica como cuna del baloncesto en la presentación de la Supercopa Endesa 2026

El presidente de la acb, Antonio Martín, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en la presentación de la Supercopa Endesa 2026 en el Museu de Badalona - EUROPA PRESS

BADALONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badalona reivindicó este jueves su condición de 'Bressol del bàsquet' (cuna del baloncesto) durante la presentación oficial de la Supercopa Endesa 2026, que se disputará los próximos 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d'Esports y que llevará por primera vez en la historia esta competición a la localidad catalana.

La Supercopa Endesa abrirá oficialmente la temporada 2026-27 y ya tiene confirmados a tres de sus cuatro participantes: el Valencia Basket, vigente campeón del torneo; el Kosner Baskonia, campeón de la Copa del Rey; y el Asisa Joventut, anfitrión de la competición. La cuarta plaza será para el campeón de la Liga Endesa o, en caso de coincidencia, para el siguiente mejor clasificado del 'Playoff'.

El acto tuvo lugar en el Espai Termes i Decumanus del Museu de Badalona, con las ruinas de la antigua Baétulo como escenario, y contó con la presencia del presidente de la acb, Antonio Martín; el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; el presidente del Club Joventut Badalona, Juanan Morales; así como representantes y dirigentes de otros clubes de la ciudad.

Durante la presentación, Antonio Martín aseguró que la Supercopa aterriza en "un sitio espectacular" y en una ciudad "absolutamente vinculada al baloncesto". "Hay pocas ciudades tan vinculadas al baloncesto como Badalona. Aquí se respira este deporte y se vive de una manera especial", destacó.

El presidente de la acb incidió además en el simbolismo de llevar el torneo al denominado 'Bressol del bàsquet'. "Cuando piensas en baloncesto en España, piensas inevitablemente en Badalona. Es una ciudad que forma parte de la historia de este deporte y que sigue manteniendo esa esencia", añadió.

También recordó el reciente éxito organizativo de la ciudad con la Final Four de la Basketball Champions League y mostró su convencimiento de que la Supercopa será "un espectáculo". "Sabemos que la gente responderá y que el ambiente será extraordinario porque aquí el baloncesto se siente de verdad", apuntó.

Por su parte, Xavier García Albiol celebró que Badalona vuelva a situarse en el escaparate del baloncesto nacional y aseguró que la Supercopa "encaja perfectamente" con la identidad de la ciudad. "Badalona es baloncesto y el baloncesto es Badalona. Forma parte de nuestra manera de ser y de entender el deporte", manifestó.

El alcalde defendió además que la ciudad vive "un gran momento" en la organización de eventos deportivos y recalcó que el Ayuntamiento seguirá apostando por atraer competiciones de primer nivel. "Queremos que Badalona siga siendo una referencia y que cuando se hable de baloncesto se siga pensando en esta ciudad", afirmó.

Albiol también puso en valor el escenario elegido para la presentación, rodeado de restos arqueológicos de la antigua Baétulo. "Queríamos unir historia, patrimonio y deporte en un acto que representa muy bien lo que es nuestra ciudad y lo que significa el baloncesto para Badalona", explicó.

"Vamos a vivir una de las mejores Supercopas de los últimos años y las aficiones disfrutarán de un ambiente espectacular. Badalona está deseosa de acoger esta Supercopa y la ciudad va a responder de manera extraordinaria. Quien venga se encontrará no solo un gran ambiente de baloncesto, sino también una ciudad muy amable y una gran organización, por ese amor y ese sentimiento de pertenencia hacia este deporte. Es un intangible que no se puede comprar y que, en nuestro país, solo tiene Badalona", cerró.

La Supercopa Endesa 2026 se disputará en el Olímpic de Badalona, con capacidad para más de 12.000 espectadores, y supondrá el estreno de la ciudad como sede del torneo que entrega el primer título oficial de la temporada. Un Olímpic que ya acogió la Copa del Rey 2023.