Baloncesto/Supercopa.- Perasovic (Valencia): "No supimos jugar con tranquilidad"

Actualizado 23/09/2012 1:26:59 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador croata del Valencia Basket, Vladimir Perasovic, ha declarado que su equipo no supo "jugar con tranquilidad", y "sin la decisión que se necesita para jugar un partido como éste" y ha asegurado que "el primer cuarto ha marcado todo el partido y luego el parcial 17-3 ha sido clave", en declaraciones posteriores a la derrota ante el Barcelona Regal (77-63).

"Primero quiero felicitar al Barcelona por la victoria, han sido mejores. El partido lo ha marcado el primer cuarto, han salido muy fuertes y nosotros teníamos muchas dudas, sin la decisión que se necesita para jugar un partido como éste. Este periodo ha marcado todo el partido y luego el parcial 17-3 ha sido clave; cuando empatamos, no supimos mantener la cabeza fría. Fallamos bandejas, pero realmente no supimos jugar con la tranquilidad", declaró.

"Es evidente que hasta ahora en todos los partidos de la pretemporada han sumado los bases más. Hoy, cero puntos, y difícil contra equipos con bases de tanta calidad. Hasta ahora han sumado más que hoy; por eso, es un partido donde no te salen cosas como esperabas. El otro equipo tiene mucho nivel. En esta época, en estos partidos, no jugábamos con todos los jugadores. Los dos equipos son diferentes tenemos jugadores que en los amistosos no estaban, ellos también. Tienen mucha calidad y con el tiempo jugarán mejor; espero que nosotros también", añadió.

El técnico ha alabado al australiano Nathan Jawai: "Se puede permitir que te ganen por piernas. Si Jawai salta por encima de ti, es lo que hay. A veces no puedes, no es porque nosotros fuéramos andando por el campo. El equipo no ha jugado bien pero no es por falta de físico. No puedo valorar si Jawai será tan importante. Cada equipo y el tiempo nos pondrá en su sitio. Es físico, potente y explosivo, ha hecho mucho daño en pick&roll. Le han fichado como estrella y hay que tenerlo en cuenta".

Perasovic no ha dudado en defender a sus jugadores a pesar de la derrota: "Cada derrota puede afectar, igual que cada victoria. En una competición como ésta, perder contra Barcelona es fuerte pero no tanto para que nos afecte. Perder contra ellos entra dentro de lo normal, es algo que puede pasar. Yo no pongo en duda las ganas de ningún jugador del equipo. No estoy nada de acuerdo con el compañero que incidía en esto. El equipo quiere, pero a veces no puede. Con tiempo vamos a ver mejoría seguro".

"Evidentemente la experiencia es un punto importante, pero más importante es jugar bien. Cuando juegas bien la experiencia es importante, pero hoy nos faltó mucho al principio de partido", explicó sobre las sensaciones del equipo 'taronja'.

Por último, se ha mostrado muy preocupado por la lesión del estadounidense Thomas Kelati: "La lesión de Kelati puede ser muy grave, y es importante para el equipo, sobre todo defensivamente. No quiero adelantarme, pero tiene mala pinta.