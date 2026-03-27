FC Barcelona - Estrella Roja - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça se aferra a su temporada en Euroliga

Los de Pascual vencieron en la prórroga una 'final' contra el Estrella Roja para recuperar el tono por los 'playoffs'

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça venció (92-88) al Estrella Roja este viernes en la jornada 34 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, para encadenar tres victorias seguidas y recuperar el tono en busca de no fallar a unos caros 'playoffs', asomando la cabeza en la prórroga.

Los de Xavi Pascual redondearon una semana de doble triunfo, tras ganar al Anadolu Efes el martes, y dieron continuidad al que firmaron contra Valencia Basket la semana pasada. El Barça encontró regularidad y sumó la 20ª, con 19 se quedan los serbios, en busca del 'Top 6' cuando hace poco sonaban fuerte las alarmas.

Will Clyburn (18 puntos), Jan Vesely (22 de valoración) y Tomas Satoransky (24) lideraron el triunfo vital de un Barça que quiere dar aún guerra esta temporada de sobresaltos. Los de Pascual tuvieron que ganar dos veces, fallando en los tiros libres y la opción de Clyburn sobre la bocina. En la prórroga, el equipo culé espantó dudas y fantasmas, con ganas de olvidar derrotas como la del pasado domingo en el Clásico de ACB contra el Real Madrid.

La tensión acumulada pasó ya factura al inicio en los locales, con poco acierto, aunque Estrella Roja también falló sobre todo de tres. Kevin Punter y la batalla interior de Vesely y Willy Hernangómez mantuvieron el toma y daca (18-20). Después, Joel Parra firmó once puntos en el segundo cuarto, pero el partido llegó igualado al descanso (42-40).

En la reanudación, la energía de Vesely contagió en los catalanes para imponerse en defensa, mientras que Clyburn irrumpió en la faceta anotadora. Los de Pascual tomaron el mando de cara al último cuarto y los visitantes se encomendaron a un Codi Miller-McIntyre errático. Entonces, Jordan Nwora, quien se fue a los 26 puntos, apretó el marcador que no supo sentenciar el Barça.

Los puntos perdonados en la línea de personal, dos de Parra a 12 segundos del final, mandaron el duelo a una prórroga peligrosa con los de Pascual aún soltando lastre de su mochila mental y física. El cuadro azulgrana no se derrumbó, y Clyburn y Satoransky rubricaron el triunfo vital y que abre un panorama más esperanzador en la Ciudad Condal de cara a las cuatro jornadas restantes.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 92 - ESTRELLA ROJA, 88. (42-40, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (12), Punter (10), Clyburn (18), Shengelia (9) y Vesely (14) --quinteto inicial--; Brizuela (5), Norris (5), Hernangómez (3), Marcos (3), Parra (13).

ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre (13), Carter (-), Nwora (26), Moneke (7) y Bolomboy (9) --quinteto inicial--; Butler (11), Rivero (11), Ojeleye (6), Kalinic (-), Dos Santos (-), Izundu (2), Dobric (3).

--PARCIALES: 18-20, 24-20, 22-18, 11-17, 17-13.

--ÁRBITROS: Foufis, Pastusiak y Racys. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 4.889 espectadores.