El Barça busca consolidar su despegue europeo en Múnich

Justin Robinson (FC Barcelona) y Donta Hall (Olympiacos) disputan un lance durante el partido de la jornada 6 de la Euroliga en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este martes (20.00 horas) al Bayern de Múnich en el SAP Garden en la octava jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un exigente compromiso a domicilio en el que los blaugranas pretenden dar continuidad a su trayectoria ascendente tras imponerse al Armani Olimpia Milan y al Casademont Zaragoza, midiendo sus fuerzas ante un conjunto bávaro siempre peligroso en su feudo y repleto de antiguos conocidos de la afición 'culer'.

Los de Aleksander Sekulic llegan a la cita bávara reforzados moralmente tras encadenar dos victorias de peso. Los catalanes reaccionaron en el torneo continental asaltando el Unipol Forum de Milán (81-89) con una destacada actuación de Tyrese Martin y un dominante Josh Nebo en la pintura, para posteriormente certificar su buen momento en la Liga Endesa con un contundente triunfo sobre el Casademont Zaragoza (99-81), motivos para intentar alargar el un balance positivo de 2-1 lejos del Palau Blaugrana en esta Euroliga.

Pero de la dificultad de esta salida ha advertido el propio Sekulic, quien ha alertado sobre la entidad del bloque dirigido por Anton Gavel. "Tienen un equipo con experiencia y jugadores que saben adaptarse a muchas situaciones. Será un duro partido y tendremos que hacer un buen trabajo en defensa", ha destacado el técnico esloveno.

La principal novedad blaugrana reside en el retorno previsto de Darío Brizuela tras ausentarse en Milán por molestias físicas, mientras que Yoan Makoundou continuará al margen por su lesión de rodilla y seguirá sin poder debutar. "Espero que vuelva pronto, que el equipo médico nos dé la luz verde para que se reincorpore, pero todavía no está disponible", ha explicado el entrenador sobre el pívot galo.

Muchos focos apuntarán de forma directa al choque de artilleros en la posición de escolta entre Kevin Punter y Duane Washington. El referente exterior del Barça marcha noveno en la tabla de anotadores continentales con 15,6 puntos de promedio, manteniendo una notable regularidad apoyada en el despliegue perimetral de Umoja Gibson y la dirección de Justin Robinson. En frente estará la amenaza anotadora de Washington, sexto máximo encestador de la competición con 16,8 tantos por choque, secundado por la artillería lejana de Andreas Obst y la eficacia de Oscar da Silva, líder de la Euroliga en acierto de dos puntos con un excelso 92,3%.

La cita guardará un marcado tinte emotivo debido a los múltiples lazos cruzados entre ambas plantillas. Hasta tres piezas del Bayern cuentan con pasado barcelonista: Rokas Jokubaitis, que vivirá su encuentro número 200 en la Euroliga tras vestir tres campañas de azulgrana; Oscar da Silva y Miles Norris. En la pintura, la contienda exigirá un intenso trabajo reboteador, donde Nebo --segundo mejor reboteador ofensivo de la competición con 3,3 capturas de media-- sostendrá un intenso pulso con Johannes Thiemann y Austin Wiley frente a un cuadro local que encaja 94,1 puntos por encuentro.

Los antecedentes históricos sonríen al cuadro catalán con un balance global de 16-7 en 23 enfrentamientos oficiales, habiéndose repartido las victorias en el curso precedente con un ajustado 74-75 culé en tierras alemanas y un triunfo bávaro por 101-102 en el Palau Blaugrana. El feudo muniqués evoca tanto el recuerdo del 'playoff' de 2022 que se adjudicaron los blaugranas por 3-2 como la exhibición de Obst en noviembre de 2024, cuando fijó el récord histórico de la Euroliga al convertir 11 triples en la holgada victoria local (100-78).

Con la necesidad de afianzar su versión más sólida en defensa para contener el dinamismo exterior del Bayern, el Barça busca asestar un golpe de autoridad en Múnich. El conjunto de Sekulic afronta la oportunidad idónea para consolidar su salto competitivo en la máxima competición continental y certificar que la reacción iniciada en Milán tiene recorrido en una exigente pista europea.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FC BAYERN MUNICH: Washington, Obst, Lucic, da Silva y Thiemann --posible quinteto inicial--; Norris, Beauchamp, Giffey, Voigtmann, Jessup, Hollatz, Jokubaitis, Fischer, Wiley, Jensen, Jerkic, Susic, Vossenberg y Baldwin.

BARÇA: Robinson, Punter, Martin, Parra y Nebo --posible quinteto inicial--; Gibson, Umude, Brizuela, Ubal, Nkamhoua, Evbuomwan, Balcerowski, Kone y Núñez.

--ÁRBITROS: Nedovic, Trawicki y Bissuel.

--PABELLÓN: SAP Garden.

--HORA: 20.00/Movistar+.