El Barça busca la cuarta victoria seguida ante el Hapoel en Sofía

Jugadores del Barça celebran el triunfo sobre el Valencia Basket en el Palau Blaugrana, en la Euroliga - Carlos Gil-roig / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça rinde visita este jueves al Hapoel IBI Tel Aviv en el Arena 8888 Sofia de Sofía (19.45 horas) en la décima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un choque en el que los catalanes buscan encadenar su cuarta victoria consecutiva en el torneo continental para asentarse en la zona alta de la tabla, midiéndose a un rival empatado con su mismo balance pero que domina de forma contundente los antecedentes directos entre ambos.

Ambos conjuntos afrontan la cita igualados con un registro de 6-3 en la clasificación, ocupando el cuadro israelí la sexta posición y el barcelonista la octava plaza. El equipo dirigido por Aleksander Sekulic llega a la capital búlgara impulsado por un gran momento de forma tras sumar cinco triunfos consecutivos entre la Liga Endesa y la Euroliga, tres de ellos de manera seguida en Europa, donde además presenta un notable rendimiento a domicilio con un balance de 3-1 lejos del Palau.

Por su parte, el Hapoel tratará de retomar la senda del triunfo después de que la derrota sufrida el pasado viernes en la cancha del Dubai Basketball (97-83) cortase una racha de cuatro victorias seguidas. Todo apunta a un enfrentamiento de alta anotación en el pabellón búlgaro, ya que la escuadra de Tel Aviv marcha tercera de la competición en ataque (92,3 puntos por partido) habiendo alcanzado al menos los 90 puntos en sus últimas cinco citas, mientras que los blaugranas ocupan el cuarto lugar ofensivo (90,8) tras superar los 88 tantos en sus últimos cinco compromisos.

Sin duda, el choque estará marcado por la conmoción sufrida en la pasada jornada por Tomas Satoransky, exjugador del Barça durante seis campañas en dos etapas distintas y participante en el Final Four de 2023 con los 'culers'. El base checo heló el corazón de los presentes en Dubái al caer de espaldas tras saltar por un rebote y sufrir un fuerte impacto que le impidió levantarse. Tras ser trasladado al hospital y descartarse males mayores dentro del susto, el exterior ha quedado descartado para el reencuentro con su exequipo a causa de una conmoción cerebral.

Además de Satoransky, la nómina de ausencias en los locales incluye a Oz Blayzer y Guy Palatin, no inscritos en la lista oficial, y a Tyler Ennis, lesionado de larga duración tras romperse el tendón de Aquiles en enero de 2026. Tamir Blatt será duda tras jugar en competición doméstica e inscribirse este 3 de noviembre en la Euroliga, mientras que Tomer Ginat y Bar Timor son incertidumbre al no figurar entre los doce en la anterior jornada tras varios encuentros sin minutos por decisión técnica.

En las filas del Barça, Aleksander Sekulic confirmó en la previa la ausencia segura de Juan Núñez por un esguince en el tobillo derecho sufrido a finales de octubre y la baja de Yoan Makoundou por su lesión de rodilla izquierda. Umoja Gibson tampoco viajó por molestias en la rodilla, mientras que Abdu Kone se mantiene como duda. La principal novedad positiva en la expedición es el regreso de Aleksander Balcerowski, que estará disponible tras recuperarse de sus molestias en el hombro derecho.

El Barça volverá a apoyarse en Kevin Punter, cuarto máximo anotador de la Euroliga con 16,7 puntos por choque y con más de 17 tantos en cuatro de los últimos cinco duelos, así como en la solidez de Josh Nebo en la pintura, quinto en rebotes (7,2) y tercero en capturas ofensivas (2,8). En el bando israelí destaca Elijah Bryant, segundo en valoración del torneo (20,7), junto al talento de Vasilije Micic --15º anotador histórico y 11º en asistencias de la competición-- y la contundencia interior de Dan Oturu, segundo máximo taponador del torneo (1,7).

El duelo propiciará además múltiples reencuentros, empezando por el cara a cara entre Kevin Punter y Zach LeDay, quienes compartieron vestuario en el Armani Olimpia Milan (2020-21) y durante tres temporadas en el Partizan de Belgrado (2021-24). LeDay también coincidió en Milán con Josh Nebo durante los dos últimos años, mientras que Jacob Toppin y Tyrese Martin jugaron juntos en la Universidad de Rhode Island.

Aleksander Sekulic remarcó en la previa la necesidad de mantener el nivel exigido: "No quiero que nuestro equipo pare de estar hambriento. Tiene que seguir compitiendo, intentando ser mejor. Hemos ganado cinco partidos seguidos, pero eso no significa nada. Es solo un premio a lo que hemos hecho, pero tenemos que seguir compitiendo y seguir mejorando en cada partido", valoró el técnico ante los medios.

El balance histórico entre ambos conjuntos sonríe al Hapoel, que cuenta por victorias los dos únicos precedentes directos (2-0). El cuadro israelí se impuso en su debut en la Euroliga por 103-87 y completó el pleno la pasada campaña tras asaltar el Palau Blaugrana por 75-80 en marzo de 2026. Pese a estos antecedentes el Barça saltará a la pista de Sofía decidido a prolongar su inercia ganadora y romper por fin su mal fario ante la escuadra de Tel Aviv.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

HAPOEL IBI TEL AVIV: Micic, Bryant, Blakeney, Wainright y Oturu --posible quinteto inicial--; Blatt, Timor, Ginat, LeDay, Toppin y Caboclo.

FC BARCELONA: Robinson, Punter, Martin, Parra y Nebo --posible quinteto inicial--; Balcerowski, Umude, Brizuela, Minaya, Nkamhoua y Kone.

--ÁRBITROS: Tomislav Hordov, Gytis Vilius y Luka Kardum.

--PABELLÓN: Arena 8888 Sofia (Sofía, Bulgaria).

--HORA: 19.45/Movistar+.