El Barça busca encarrilar la serie ante un Tenerife obligado a reaccionar

Tornike Shengelia, del Barça, durante el primer partido de semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife, disputado en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça y La Laguna Tenerife disputan este jueves (20.00 horas) en el Palau Blaugrana el segundo partido de su semifinal del 'Playoff' de la Liga Endesa, una cita a la que los blaugranas llegan reforzados tras el contundente 100-67 logrado en el primer duelo y con el objetivo de viajar a Canarias con una valiosa ventaja de 2-0 en una serie al mejor de cinco encuentros.

El conjunto dirigido por Xavi Pascual firmó el martes uno de sus partidos más completos de la temporada, dominando desde el inicio y dejando prácticamente sentenciada la victoria antes del descanso gracias a una defensa asfixiante y a una actuación coral en ataque. Tornike Shengelia y Darío Brizuela lideraron a un equipo que encontró respuestas desde múltiples posiciones y que no permitió a los tinerfeños sentirse cómodos en ningún momento.

Ahora, el reto del Barça será mantener la misma intensidad y evitar cualquier relajación. Los blaugranas saben que el trabajo todavía no está hecho y que una victoria más les colocaría a un solo triunfo de alcanzar la final. Además, la historia juega a su favor, ya que el vencedor del primer partido de una semifinal al mejor de cinco ha terminado clasificándose en más del 93 por ciento de las ocasiones.

Enfrente estará un Tenerife obligado a cambiar de registro tras una de sus actuaciones más discretas del curso. El equipo de Txus Vidorreta deberá encontrar una mejor versión de referentes como Marcelinho Huertas, Patty Mills o Thomas Scrubb, así como recuperar la fluidez ofensiva que le permitió eliminar al Real Madrid en cuartos de final. Kevin Yebo fue de los pocos jugadores visitantes que logró mantener un nivel competitivo en el primer encuentro.

Los aurinegros también necesitarán ajustar su planteamiento defensivo para frenar el juego exterior blaugrana y evitar que jugadores como Brizuela o Laprovittola vuelvan a encontrar tantos espacios. Tras haber ganado dos veces en el Movistar Arena en la ronda anterior, Tenerife ya demostró que puede competir lejos de casa, aunque esta vez está obligado a reaccionar de inmediato para evitar regresar a San Cristóbal de La Laguna con la eliminatoria muy cuesta arriba.

Con el Palau dispuesto a empujar de nuevo a los suyos, el Barça intentará dar otro paso hacia la final, mientras que La Laguna Tenerife afronta una noche clave para demostrar que el amplio resultado del primer partido fue solo un tropiezo y no el reflejo de la diferencia real entre ambos equipos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Marcos, Punter, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Cale, Vesely, Brizuela, Satoransky y Parra.

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas, Sastre, Scrubb, Abromaitis y Doornekamp --posible quinteto inicial-- Fridriksson, Fernández, Mills, Van Beck, Yebo, Alderete y Bordón.

--ÁRBITROS: Cortés, Martínez y Manuel.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.00/Movistar+ y DAZN.