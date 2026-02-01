El Barça cae contra UCAM Murcia en un plácido domingo para Real Madrid y Valencia

UCAM Murcia - Barça - JAVIERBERNAL / ACB PHOTO

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid doblegó (99-78) al Casademont Zaragoza y el Valencia Basket hizo lo propio (101-65) ante Hiopos Lleida, mientras que el Barça tropezó (84-83) en su visita al UCAM Murcia, en partidos de la jornada 18 de la Liga Endesa.

El equipo de Sergio Scariolo, con descanso para Edy Tavares y Trey Lyles, y sin apenas protagonismo de Facundo Campazzo y Mario Hezonja, enseñó su fondo de armario para reforzar el liderato en el Movistar Arena y dejar atrás la derrota esta semana en París. Gabriele Procida (18 puntos y 24 de valoración) y Alex Len (15 y 23) fueron los mejores, de menos a más el Madrid. Chuma Okeke, David Krämer y Sergio Lull firmaron también dobles dígitos de anotación.

Además, el Valencia Basket fue otro rodillo contra Hiopos Lleida, de principio a fin para ponerse en 14 victorias por las 16 de los blancos. Los de Pedro Martínez enchufaron 17 triples, con un 47% de acierto, y forzaron 17 pérdidas de balón en los catalanes. Jean Montero (20 de valoración) marcó el camino y Josep Puerto (19 puntos) lo siguió para un Valencia que no tuvo rival.

Mientras, el Barça se dejó remontar 16 puntos en Murcia y los locales dieron la tremenda alegría a sus aficionados de ganar en los últimos segundos con un triple de Toni Nakic. El equipo de Xavi Pascual encajó su segunda derrota seguida en Liga, pese a que tuvo las acciones finales de Kevin Punter y Jan Vesely. Devontae Cacok (23 puntos y 25 de valoración) mantuvo la fe de un UCAM que igualó en la tabla a los catalanes (12-6).

Por otro lado, el Unicaja resolvió (92-98) un encuentro apretado ante el BAXI Manresa con la actuación decisiva de Kendrick Perry (17 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes, 28 de valoración). El base anotó nueve puntos en el último cuarto y el Unicaja asaltó el Nou Congost en los minutos finales, también fundamental James Webb en el desenlace para poner a los de Ibon Navarro en 12 victorias.

Además, La Laguna Tenerife alargó su reacción en Liga frenando la racha del Kosner Baskonia (89-85). Los de Txus Vidorreta tomaron buena renta con una gran primera parte, pero tuvieron que sudar para contener el intento de remontada de los vascos, ambos en 11 triunfos aunque los de Vitoria con un partido menos. Marcelinho Huertas (23 puntos y 23 de valoración) encabezó la actuación aurinegra en La Laguna.