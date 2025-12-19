El Barça conquista un histórico thriller ante Baskonia

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça se impuso (134-124) al Kosner Baskonia este viernes en una histórica jornada 17 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, con tres prórrogas y otro paso al frente del equipo catalán para verse en el liderato de una máxima competición continental que se le resiste fuera de casa a los vascos.

La dinámica victoriosa con Xavi Pascual, octava victoria seguida contando también Liga Endesa, chocó con la gran versión que puso en escena un Baskonia que, tras ganar en el Palau hace un mes, buscaba repetir para romper el gafe visitante también en Euroliga. A remolque todo el partido, el Barça no evitó una primera prórroga y forzó casi de milagro la tercera, con un Kevin Punter héroe (43 puntos) de la mayor anotación de la historia de la Euroliga (134).

El momento de los de Pascual topó con la mejor versión de Baskonia lejos del Buesa Arena, empeñados los vascos en encontrar ese ansiado triunfo y acercar el 'Top 10'. Los de Vitoria fueron un vendaval tanto por dentro como por fuera y, pese al tiempo muerto casi instantáneo del técnico local, la defensa del Barça se vio desbordada por primera vez con el preparador de Gavà.

La penetración de Trent Forrest, muy bien también Khalifa Diop por dentro, la asignatura pendiente de cerrar su rebote y el estado de gracia de Markus Howard, pusieron contra las cuerdas al Barça. Además, a remolque, cada vez que se acercaba el cuadro local en el marcador encontraba el zarpazo del acierto visitante (18-32).

Así lo hizo Timothé Luwawu-Cabarrot al momento de Will Clyburn y Willy Hernangómez, u otro triplazo de Howard en un bonito mano a mano con Punter, con la ayuda también de Nicolás Laprovíttola para contrarrestar los 17 puntos al descanso del de Baskonia (47-53).

El regreso de los vestuarios mantuvo el guion: los vascos por delante y los catalanes en un quiero y no puedo en busca de la remontada. La lesión de Clyburn, que se había erigido en referente culé, complicó más si cabe el objetivo de un Barça que mejoró con defensa, rebote y buenas transiciones. Tomas Satoransky, con tres faltas, tiró de los locales pero Baskonia siguió fino.

Los triples de Mamadi Diakité y Luwawu-Cabarrot enfriaron la reacción del Barça, pero los de Vitoria perdieron la referencia de Howard. En el conjunto blaugrana, las bajas de Tornike Shengelia y Jan Vesely obligaron a Pascual a tirar del joven Sayon Keita, pero Paolo Galbiati tuvo que reservar a Diop por faltas.

LOCO FINAL PARA UN TREMENDO PARTIDO

En el inicio del último cuarto fue cuando los catalanes alcanzaron a su rival en el marcador (75-75), pero la remontada tardó en culminar. Howard volvió a la acción y fue Satoransky quien anotó desde fuera tras los fallos de Punter y Brizuela. El internacional español se desquitó para poner un 87-85, pero con casi cinco minutos aún por delante, el Baskonia volvió a mandar.

Los de Pascual se levantaron casi desde la lona con la presión para robar balones en un último minuto de infarto. Un rebote de Joel Parra, revisado el saque de banda para dar la bola a los locales con muchas dudas en los árbitros, permitió el 97-94 que empató Howard con un tremendo triple. El Barça no evitó la prórroga en la última posesión, un primer tiempo extra de poco acierto donde Punter ya se hizo dueño de las acciones ofensivas de los suyos (106-106).

En la segunda prórroga, el Baskonia se vio con la victoria en el bolsillo (107-116), con gente fresca que metió Galbiati, pero que no tuvo el temple para rematar la faena. Punter entró en trance, Howard trató de dar la réplica, pero sin respiro el de El Bronx sirvió una tercera prórroga, aunque los vascos lo pudieron ganar en la última décima con un palmeo de Diakité.

Tras una guerra sin tregua, las piernas visitantes fueron las primeras en encender alarmas: Howard (33 puntos) se hizo daño, también Luwawu-Cabarrot (26) fruto del desgaste total. Con Satoransky (23 puntos y 8 asistencias) repartiendo juego, el Barça abrió una brecha definitiva para alcanzar el estado de gracia desde la llegada de Pascual hace un mes e igualar las 12 victorias del Hapoel IBI Tel Aviv en lo alto de la tabla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 134 - KOSNER BASKONIA, 124. (47-53, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (23), Punter (43), Clyburn (12), Norris (5) y Hernangómez (12) --quinteto inicial--; Marcos (-), Cale (5), Laprovittola (7), Brizuela (11), Keita (9), Fall (-), Parra (7).

KOSNER BASKONIA: Forrest (9), Howard (33), Radzevicius (3), Kurucs (9) y Diop (14) --quinteto inicial--; Spagnolo (-), Diakite (14), Frisch (7), Luwawu-Cabarrot (26), Simmons (4), Omoruyi (5).

--PARCIALES: 17-26, 30-27, 23-22, 27-22, 9-9, 16-16, 12-2.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Nedovic y Attard. Eliminados por faltas Forrest y Diop.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.