El Barça debe darlo todo ante el líder Fenerbahçe

Dario Brizuela del Barça en un partido de la Euroliga - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este martes al Fenerbahçe Beko Istanbul en el Palau Blaugrana (20.30) en la jornada 26 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo ante el líder de la competición y con el siempre especial regreso, una vez más, de Sarunas Jasikevicius a un feudo blaugrana donde el ahora entrenador, Xavi Pascual, debe recuperar las mejores sensaciones que han dado sus jugadores para acabar con la mala racha y no perder el tren cabecero.

Los blaugranas, que cambiaron el rumbo de inmediato cuando Pascual tomó las riendas del proyecto que inició Joan Peñarroya, están ahora en un bache de resultados con tres derrotas consecutivas entre Euroliga y Liga Endesa. Perder en El Pireo (87-75) ante Olympiacos un partido que llegaron a remontar en el tercer cuarto fue una losa de la que ahora quieren salir.

No hay otra que darlo todo, con el público remando a favor, para superar a un Fenerbahçe potente, con buena plantilla, que 'Saras' está haciendo brillar más de lo esperado. Son líderes con un balance de 17-7 y una única victoria más que un Barça que, si gana, optaría al coliderato. Son cinco equipos ahora mismo empatados a 16 triunfos, aunque Olympiacos y Hapoel Tel Aviv tienen un partido por recuperar. Pero el Barça no mira a la tabla, mira a las sensaciones.

Y, sin duda, ganar al 'Fener' ayudaría a romper por una lado esa reciente mala racha y a poder, por otro lado, empezar a pensar en positivo de cara a la Liga Endesa y a la Copa del Rey de Valencia que se disputará de aquí a menos de un mes. Pascual, consciente de que no hay mejor manera de olvidar una derrota que con una victoria inmediata, no pudo hacerlo en la acb (tras perder contra La Laguna Tenerife en casa y en Murcia ante el UCAM) pero sí quiero llevarlo a cabo en esta Euroliga.

En el duelo de la primera vuelta el Fenerbahçe ganó por un ajustadísimo 72-71, así que el 'average' está también en juego. En aquel duelo del 23 de diciembre, en el Ulker Sports and Event Hall, Darío Brizuela fue el mejor 'culer' y ahora es duda para este encuentro, mientras que Kevin Punter fue el máximo anotador y quiere repetir actuación. El escenario es enorme, la ocasión lo merece y el Barça sabe que, si se alinean astros, este triunfo puede catapultarles arriba.

De los últimos cinco cara a cara, el Barça ha ganado tres y, en cuanto al balance histórico entre ambos clubes, el Barça ha ganado desde el año 2000 un total de 26 partidos, el doble que los turcos (13). Los blaugranas, en su Palau, el mismo que deben reforzar para convertir en un fortín, quieren la revancha de la derrota de la primera vuelta, olvidar el tropiezo, duro y extraño a la vez, en El Pireo y poder respirar y coger aire en un calendario que no para.

En el apartado físico, el Barça llega con algunas incógnitas importantes. Darío Brizuela es duda por molestias, tras apenas jugar unos cuatro minutos en Murcia, mientras que Myles Cale también aparece como incierto tras no disputar la jornada anterior por causas no especificadas. Quien no estará seguro es Juan Núñez, baja de larga duración tras pasar por el quirófano para una intervención en la rodilla, una ausencia sensible en la rotación exterior blaugrana.

El Fenerbahçe, por su parte, afronta la visita al Palau con un parte médico más cargado, pero con la sonrisa de ganar al Anadolu Efes (79-62) en el derbi de Estambul de la última jornada. No estarán disponibles Jilson Bango, por una lesión de rodilla, ni Chris Silva, que sigue de baja hasta marzo por problemas en el muslo, además de Arturs Zagars, fuera de manera indefinida por una lesión en los isquiotibiales. Devon Hall y Melih Mahmutoglu son duda tras no jugar el último partido, mientras que la buena noticia para Jasikevicius es que Scottie Wilbekin está listo.

Con bajas, dudas y el liderato en juego, el Palau se prepara para una de esas noches que marcan el pulso de la temporada. El Barça necesita reencontrarse consigo mismo ante el mejor rival posible, medir su verdadero techo competitivo y comprobar si este martes es el punto de inflexión para volver a mirar hacia arriba en una Euroliga que no concede treguas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Parra, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Norris, Hernangómez, Fall, Laprovittola, Clyburn y Brizuela.

FENERBAHÇE: Horton Tucker, Colson, Melli, Biberovic y Birch --posible quinteto inicial--; Bacot Jr, Birsen, Baldwin IV, Boston Jr, De Colo, Bitim, Jantunen y Wilbekin.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Kardum y Obrknezevic.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.