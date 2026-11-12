El Barça examina su racha ante el líder Panathinaikos en Atenas

Umoja Gibson, jugador del Barça, durante el encuentro de la Fase Regular de la Euroliga ante el Olympiacos Piraeus disputado en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este viernes al líder Panathinaikos AKTOR Athens en el Telekom Center Athens (20.15 horas/Movistar+) en la undécima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo de máxima exigencia entre dos aspirantes de la zona alta en el que el conjunto blaugrana, sexto en la tabla con un balance de 7-3, pone a prueba su racha de cuatro victorias consecutivas frente a un conjunto heleno que comanda la clasificación (8-2) y llega reforzado tras conquistar la pista del Real Madrid.

El equipo dirigido por Aleksander Sekulic aterriza en la capital griega en un buen momento de resultados, tras encadenar cuatro triunfos seguidos, tres de ellos lejos del Palau Blaugrana ante el Armani Olimpia Milan (81-89), el FC Bayern Munich (84-88) y el Hapoel IBI Tel Aviv (90-93) en la pasada jornada, además de superar en casa al Valencia Basket (98-94). Esta solidez a domicilio será clave para asaltar una cancha en la que los catalanes presentan un balance reciente favorable, habiendo ganado cinco de sus últimas siete visitas al feudo verde.

Sin embargo, el reto para el cuadro catalán viene condicionado por las importantes ausencias en su rotación exterior e interior. La enfermería blaugrana mantiene fuera de combate a su máximo anotador y jugador más valorado del curso, Kevin Punter (15,9 puntos y 14,8 créditos por partido), que estará unas seis semanas de baja por un esguince de tobillo sufrido en la Liga Endesa, así como a Tosan Evbuomwan, apartado alrededor de tres semanas por una rotura en el músculo oblicuo, y a Yoan Makoundou, lesionado en la rodilla izquierda.

En el apartado positivo, el técnico esloveno recupera efectivos relevantes para la dirección de juego, ya que Umoja Gibson (51,7% en triples) se ha ejercitado con normalidad y tiene asegurada su presencia en Atenas, mientras que Juan Núñez, que está a dos asistencias de alcanzar el centenar en su carrera en la competición, también reaparece tras superar un esguince en el tobillo derecho. Asimismo, Agustín Ubal está disponible pese a arrastrar molestias en la espalda, quedando únicamente la duda de Abdu Kone por decisión técnica.

Ante este escenario de bajas, Sekulic ha subrayado la necesidad de que el bloque responda colectivamente y no ha cerrado la puerta a acudir al mercado de fichajes si aparece una opción adecuada, aunque ha centrado el foco en la plantilla actual. "Llegamos con problemas de lesiones, y aunque no es el mejor momento para nosotros, es una oportunidad perfecta para que otros jugadores den un paso al frente. Demostrar de lo que somos capaces aunque tengamos algunos lesionados", ha señalado el preparador en la previa.

Sin Punter en pista, el Barça buscará sostener su potente ataque --cuarto mejor de la competición con 91 puntos de media y octavo en acierto exterior con un 37,3%-- en el gran estado de forma de Justin Robinson (4,1 asistencias por duelo y al menos 10 puntos en sus últimos siete partidos), el acierto de Joel Parra y Tyrese Martin, y el dominio interior de Josh Nebo, cuarto máximo reboteador de la Euroliga con 7,6 capturas y 3,3 rechaces ofensivos por encuentro.

Enfrente estará un Panathinaikos que lidera la clasificación con autoridad tras imponerse por un ajustado 112-115 al Real Madrid en la décima jornada y que destaca por su rigor atrás, siendo la mejor defensa del torneo en valoración permitida (79,6) y rebotes concedidos (32,5), además de encajar solo 78,7 puntos por choque.

El cuadro ateniense tiene la baja indefinida de Ioannis Kouzeloglou, al no estar inscrito en la Euroliga, la duda por lesión en los isquiotibiales de Nikos Rogkavopoulos --a un partido de su centenario en el torneo-- y las incógnitas por decisión técnica o molestias de Eleftherios Mantzoukas, Panagiotis Kalaitzakis, Dimitris Moraitis e Iason Varvaritis.

El conjunto griego cuenta con un arsenal liderado en la pintura por Mathias Lessort, tercer jugador más valorado de la Euroliga (20,8 créditos) y líder en rebote ofensivo (3,6), bien secundado en la dirección y el perímetro por Sylvain Francisco (13,8 puntos y 4,7 asistencias), Kendrick Nunn y el veterano Kostas Sloukas, además de rostros conocidos por la afición española como el exblaugrana Nigel Hayes-Davis, Juancho Hernangómez y Guerschon Yabusele.

En los precedentes históricos, ambos clubes reviven un clásico continental que tuvo su punto álgido en la final de París de 1996, conquistada por los griegos (67-66), y que la pasada campaña dejó triunfos visitantes en sus dos cruces: victoria blaugrana en Atenas (96-103) y triunfo heleno en el Palau (79-93) que rompió una racha de 14 victorias seguidas del Barça como local ante los verdes. Con el liderazgo de la fase regular en juego y numerosos reencuentros sobre el parqué --como el de Olek Balcerowski con su exequipo o el de Juan Núñez con su excompañero Yabusele--, el Barça necesitará su versión más coral para doblegar al líder en su feudo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS: Francisco, Nunn, Hayes-Davis, Hernangómez y Lessort --posible quinteto inicial--; Kalaitzakis, Moraitis, Badio, Sloukas, Varvaritis, Rogkavopoulos, Grant, Yabusele, Bonga, Mitoglou, Mantzoukas y Fall.

FC BARCELONA: Robinson, Brizuela, Parra, Martin y Nebo --posible quinteto inicial--; Gibson, Umude, Ubal, Nkamhoua, Núñez, Balcerowski, Minaya, Kone y Siftar.

--ÁRBITROS: Difallah, Javor y Jovcic.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens.

--HORA: 20.15/Movistar+.