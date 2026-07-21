El Barça ficha al alero Stanley Umude hasta 2028

Archivo - El alero estadounidense Stanley Umude en un partido de los Detroit Pistons ante los Toronto Raptors en la NBA, en noviembre de 2023 - Europa Press/Contacto/Christopher Katsarov

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Barça de baloncesto ha anunciado este martes el fichaje del alero estadounidense con nacionalidad nigeriana Stanley Umude, que firma hasta el 30 de junio de 2028 y se convierte en la sexta incorporación del conjunto blaugrana para la próxima temporada.

El club blaugrana ha llegado a un acuerdo con Umude, de 27 años y 1,98 metros, que llega procedente del baloncesto estadounidense para vivir su primera experiencia en Europa. El jugador, que ocupará plaza de cotonú gracias a su pasaporte nigeriano, puede desempeñarse también como escolta y aportará polivalencia en el perímetro tras disputar 49 partidos en la NBA y 86 en la G-League.

El Barça define a Umude como un jugador "capaz de adaptar su rol a las necesidades del equipo", gracias a su versatilidad defensiva, intensidad en el uno contra uno, capacidad atlética para correr la pista y una progresión constante en el lanzamiento exterior, especialmente en situaciones de 'catch and shoot'.

Nacido en Portland (Oregón) el 12 de abril de 1999, el nuevo jugador blaugrana se formó en las universidades de South Dakota y Arkansas, donde destacó hasta convertirse en uno de los diez máximos anotadores de la NCAA durante la temporada 2020-21, superando además los 1.500 puntos con los Coyotes.

Aunque no fue elegido en el Draft de 2022, inició su carrera profesional en la organización de los Detroit Pistons, alternando la G-League con la NBA hasta disputar 24 partidos con la franquicia de Michigan. En 2024 recaló en los Milwaukee Bucks, con los que formó parte del equipo campeón de la NBA Cup, antes de cerrar su etapa estadounidense la pasada campaña entre los Austin Spurs de la G-League, donde promedió 16,3 puntos y 4,1 rebotes, y los San Antonio Spurs.

Umude se convierte en el sexto refuerzo del nuevo proyecto 'culer' tras los fichajes del ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua, el base estadounidense Justin Robinson, el pívot estadounidense con pasaporte esloveno Josh Nebo, el base estadounidense Umoja Gibson y el alero italo-uruguayo Agustín Ubal, en una profunda renovación de la plantilla que dirigirá el esloveno Aleksander Sekulic, cuyo anuncio oficial está previsto para esta semana.