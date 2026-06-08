Barça y La Laguna Tenerife quieren ser el mejor 'outsider'

Archivo - Marcelinho Huertas, de La Laguna Tenerife, y Tomas Satoransky, del Barça, durante un partido de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este martes a La Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana (20.00 horas) en el primer partido de las semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa, una serie al mejor de cinco encuentros entre dos equipos que derribaron el factor cancha en contra en cuartos de final y que ahora pelearán por un billete para la final, al mejor de cinco encuentros.

La eliminatoria arrancará con dos partidos consecutivos en Barcelona, este martes y el jueves, antes de viajar a Tenerife para el tercer encuentro y un hipotético cuarto duelo. Si fuera necesario un quinto y definitivo partido, la serie regresaría al Palau Blaugrana gracias al factor cancha conquistado por los blaugranas al terminar por delante de los canarios en la Liga Regular.

Ambos conjuntos llegan reforzados tras superar unos cuartos de final de enorme exigencia. El Barça necesitó tres partidos para eliminar al UCAM Murcia (2-1), aunque cerró la serie con autoridad el pasado sábado al imponerse por un contundente 76-100 en el Palacio de los Deportes murciano. Los de Xavi Pascual reaccionaron así a la derrota sufrida dos días antes en el Palau y recuperaron su mejor versión liderados por Will Clyburn, Kevin Punter, Tornike Shengelia o Jan Vesely.

Más llamativa fue todavía la clasificación de La Laguna Tenerife. El conjunto dirigido por Txus Vidorreta dejó fuera al campeón de la Liga Regular, el Real Madrid, también por 2-1 y sin disponer de ventaja de campo. Los aurinegros ganaron los dos encuentros disputados en el Movistar Arena, incluido el decisivo tercer partido (95-107), impulsados por los 29 puntos de Patty Mills y los 23 de un incombustible Marcelinho Huertas, que ahora regresa a un Palau donde sigue siendo muy querido por el gran recuerdo que dejó como 'culer'.

Precisamente Huertas y Mills serán dos de las principales amenazas para un Barça que deberá vigilar también la aportación interior de otro veterano sin fin como es el georgiano Giorgi Shermadini, líder estadístico de los canarios en valoración y rebotes. En el conjunto blaugrana, la responsabilidad volverá a recaer en jugadores como Punter, máximo anotador del equipo en la temporada, Shengelia, Clyburn o Tomas Satoransky.

Los precedentes recientes invitan además a pensar en una serie muy igualada. Aunque el balance histórico favorece claramente al Barça por 37 victorias a 9, La Laguna Tenerife ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos ligueros entre ambos equipos. Esta misma temporada, cada uno se llevó un partido: los canarios vencieron en el Palau (82-89) en enero y los blaugranas respondieron en mayo con un triunfo a domicilio (97-102).

También las estadísticas colectivas reflejan la igualdad entre ambos aspirantes. Los dos conjuntos rozaron los 90 puntos de media por partido en la Liga Regular, destacando especialmente el acierto exterior de los tinerfeños, líderes en porcentaje de triples entre los equipos clasificados para estas semifinales, y la solidez defensiva de un Barça que encajó menos puntos por encuentro.

Con el Real Madrid y el UCAM Murcia ya eliminados y a la espera de conocer el desenlace de la otra semifinal, el Palau Blaugrana abrirá una serie entre dos equipos que han llegado hasta aquí desafiando pronósticos y que aspiran ahora a convertirse en el gran outsider de la temporada para alcanzar la final por el título.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Marcos, Punter, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Cale, Vesely, Brizuela, Satoransky y Parra.

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas, Sastre, Scrubb, Abromaitis y Doornekamp --posible quinteto inicial-- Fridriksson, Fernández, Mills, Van Beck, Yebo, Alderete y Bordón.

--ÁRBITROS: Peruga, Serrano y Torres.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.00/Movistar+ y DAZN.