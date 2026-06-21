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El Barça necesita al Palau ante el fiero Valencia Basket

La final de Liga llega al feudo blaugrana con un 1-1 más constante en los 'taronja'

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe al Valencia Basket este lunes (20.00) en el tercer partido del 'playoff' final de la Liga Endesa después del intercambio de golpes (1-1) de los dos primeros partidos en el Roig Arena, más entero los 'taronja' antes visitar el Palau Blaugrana.

El título liguero está al rojo vivo y, después de la capital del Turia, tendrá ahora dos partidos en la Ciudad Condal, donde podría quedar vista para sentencia la temporada. El Barça tiene de su lado el favoritismo de jugar en casa pero el Valencia Basket demostró el sábado que tiene una marcha más que su rival (102-75).

El equipo 'taronja' llega crecido a Barcelona gracias a ese triunfo que empató la serie e hizo a los de Pedro Martínez pasar página del primer asalto. El miércoles, los de Xavi Pascual asaltaron el Roig Arena con un Will Clyburn estelar forzando la prórroga con dos triples. El Barça demostró fe y baloncesto para aguantar a un Valencia Basket que llegó a ir ganando de 14.

Sin embargo, en un nuevo arreón de su rival, el equipo de Pascual pareció no tener la rotación para seguir en ese ritmo otro partido. El conjunto valenciano se escapó sin mirar atrás en el segundo encuentro de la final, imponiendo una velocidad y un físico que no parece tener el conjunto catalán. Sin tiempo para el descanso, el Barça tratará de suplir esa desventaja física con el aliento de un Palau que confía en no vivir otra año en blanco.

Para evitar una tercera temporada sin ganar nada, los de Pascual, quien ya anunció que el próximo curso no seguirá en el banquillo culé, necesitarán el empuje de la grada y el orgullo de jugadores veteranos con sed de un título. Jan Vesely, quien pondrá fin a su carrera tras este 'playoff', y Tornike Shengelia están siendo clave para los catalanes hasta donde lleguen las fuerzas.

Los puntos de Kevin Punter y Clyburn son los que tiran de un carro al que se han subido en las últimas semanas Darío Brizuela y Nicolás Laprovittola. El Barça llevaba un impoluto camino al título hasta la paliza de un Valencia que no permitió reacción alguna. Los de Pedro Martínez, en el banquillo en la única ACB 'taronja' en 2017, quiere reivindicar su atractivo juego con el premio final.

Jean Montero no para de exhibir su liderazgo, también en el 1-1, igual que el poderío de Jaime Pradilla y Braxton Key. Después de quedarse en semifinales de 'su' Copa del Rey y también de la que fue la primera 'Final Four' de Euroliga de su historia, el Valencia Basket aún puede celebrar por todo lo alto su temporada, con la intención de que no haya quinto partido de vuelta al Roig Arena.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Marcos, Punter, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Laprovittola, Cale, Vesely, Brizuela, Satoransky y Parra.

VALENCIA BASKET: Montero, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Moore, De Larrea, Key, Costello, Sima, Nogués, Reuvers y Cárdenas.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.00/Movistar+, DAZN y Orange.