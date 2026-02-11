El Barça recibe al Paris con obligación de ganar

Wade Baldwin IV en el Barça-Fenerbahçe Beko Istanbul del Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este jueves al Paris Basketball en el Palau Blaugrana (20.30), en la jornada 28 de la Fase Regular de la Euroliga, con la obligación casi de ganar para no perder el tren cabecero del campeonato y para alejarse más todavía de la reciente mala racha de resultados, ante un equipo parisino que está en la zona baja de la tabla pero que sabe lo que es asaltar el Palau, y que llega con ganas de resarcirse de sus dos últimas derrotas.

La victoria en Vitoria contra el Kosner Baskonia por 91-97 permitió al Barça cortar esa mala racha y sumar de nuevo. Ahora, en casa, ante un Paris Basketball que es decimoctavo, sigue obligado a ganar para no alejarse de un liderato que sigue teniendo cerca pese a que el Fenerbahçe se escapó, sobre todo tras su victoria en duelo directo contra el Barça. Pero el objetivo no es ese, seguro que es estar en los 'Play-offs' y tumbar a los parisinos les dejaría fuertes en esa zona.

Además, al Barça seguro que le escuece el 87-103 encajado ante los de la capital francesa en la temporada anterior, cuando eran 'rookies' los galos. Después, el Barça les ha ganado dos veces a domicilio, pero este duelo en el Palau es especial. Y más visto que los parisinos son antepenúltimos y solo han ganado ocho duelos en lo que va de campaña. Por las 17 victorias de un Barça que quiere más.

Eso sí, el equipo 'culer' tiene bajas de peso que podrían incidir en el partido. El entrenador blaugrana, Xavi Pascual, advirtió de la importancia del choque. "Si queremos seguir en la parte alta tenemos que ganar. Pero la clasificación del Paris Basketball no refleja la realidad de su potencial y su juego", señaló, antes de reconocer las dificultades físicas de su equipo. "Claro que vamos al límite, la plantilla no es larga y menos con dos jugadores menos; la situación es complicada", apuntó.

En el capítulo de bajas, el técnico confirmó las ausencias de Kevin Punter, que estará entre dos y cuatro semanas de baja por una lesión muscular en el muslo, y de Tomas Satoransky, mientras que Juan Núñez continúa fuera por su lesión de rodilla y no regresará previsiblemente hasta abril. Además, Toko Shengelia y Darío Brizuela no llegan a tope para el encuentro, lo que podría obligar al Barça a ajustar aún más su rotación.

Por parte del Paris Basketball, el conjunto francés no ha facilitado todavía un parte médico oficial, aunque Daulton Hommes, Enzo Shahrvin y Joel Ayayi no participaron en las dos jornadas anteriores y su presencia en el Palau también es incierta, en un equipo que tratará de sorprender a domicilio para reengancharse a la lucha por abandonar la zona baja de la clasificación.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Laprovittola, Cale, Clyburn, Parra y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Marcos, Norris, Vesely, Brizuela y Shengelia.

PARIS BASKETBALL: Robinson, Ouattara, Rhoden, Cavaliere y Dokossi --posible quinteto inicial--; Hifi, Herrera, Stevens, Faye, Morgan, M'baye y Willis.

--ÁRBITROS: Hordov, Racys y Tiganis.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.