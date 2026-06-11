El Barça repite triunfo y deja hundido al Tenerife

Jan Vesely durante el segundo partido de semifinales de la Liga Endesa entre el FC Barcelona y el La Laguna Tenerife, disputado en el Palau Blaugrana el 11 de junio de 2026 - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha vuelto a tumbar este jueves al La Laguna Tenerife (97-89) en el Palau Blaugrana, en el segundo duelo de semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa, y deja la serie con un 2-0 que obliga a los tinerfeños a lograr tres victorias consecutivas, las dos primeras en su feudo, para ir a una final que el Barça tiene ahora a tiro de piedra, gracias a un triunfo más sufrido, pero igual de trabajado que el del martes.

Los tinerfeños se llevaron dos cuartos, el primero y el tercero, y lucharon más que en el 100-67 del primer duelo. Pero no fue suficiente, porque este Barça sigue creciendo en la pista, en defensa y en ataque, y puso un 2-0 con el que viajarán cómodos a Canarias. Saben que tienen que ganar un duelo, y que en caso de hundimiento en La Laguna regresarían al 'fortín' del Palau. El Tenerife, en cambio, ya no tiene red de seguridad.

El encuentro tuvo un desarrollo mucho más igualado que el del primer duelo. Y el Tenerife encontró en Patty Mills a un líder descomunal. El base australiano, desaparecido en el primer envite, sostuvo a los suyos durante buena parte del choque y firmó una actuación de 36 puntos que mantuvo viva la resistencia visitante hasta el tramo final, cuando el Barça dijo; 'aquí no'.

El arranque ya avisó de que no iba a ser un paseo para el Barça. Con un Patty Mills inspirado desde el perímetro y un Kevin Yebo activo, el Tenerife llegó a mandar en el primer cuarto ante un Barça algo más espeso en defensa (25-27). Sin embargo, la reacción local llegó en el segundo periodo, donde el equipo de Xavi Pascual subió varias marchas atrás y encontró en Jan Vesely a su gran faro interior.

El pívot checo dominó la pintura con autoridad, sumó en media distancia y fue el primero en marcar el cambio de ritmo blaugrana. A partir de ahí, el Barça desató su mejor versión ofensiva con Nico Laprovittola como detonante exterior y Myles Cale aportando energía y un mate tras robo que encendió al Palau. Un parcial de 23-11 antes del descanso permitió a los locales llegar al intermedio con ventaja (48-38).

Lejos de rendirse, el Tenerife volvió a engancharse al partido tras el descanso. El veterano exblaugrana, siempre ovacionado en el Palau, Marcelinho Huertas tomó el control del ritmo y, junto a Thomas Scrubb y un sólido Fran Guerra, logró devolver el pulso al encuentro. El Barça, sin embargo, resistió los intentos de remontada y encontró en Kevin Punter y Tornike Shengelia puntos clave para sostener la renta.

El tercer cuarto se cerró con un intercambio de golpes y una sensación clara de partido aún abierto (69-63), especialmente después de un parcial visitante que obligó a Xavi Pascual a detener el choque para frenar la inercia canaria.

Pero el último cuarto fue el escenario del espectáculo de Patty Mills. El australiano, imparable desde el perímetro y en penetración, llegó a empatar el partido (71-71) con un triple que heló el Palau y obligó al Barça a elevar de nuevo su nivel competitivo. Sin embargo, cuando más apretaba el Tenerife, emergió la jerarquía blaugrana.

Jan Vesely volvió a aparecer en el momento decisivo, Will Clyburn asumió galones en el cierre con acciones de peso en ambos lados de la pista y el Barça fue castigando cada error visitante para abrir brecha de manera definitiva. Incluso la expulsión de Txus Vidorreta tras una técnica a 6:51 del final terminó de desestabilizar a los tinerfeños en el tramo decisivo.

En el desenlace, el conjunto blaugrana supo gestionar la ventaja con oficio. Clyburn cerró el partido con dos triples de enorme valor, Punter aportó puntos clave en el tramo final y Youssoupha Fall volvió a ser un factor determinante en la pintura, con presencia física constante y puntos importantes cerca del aro.

Con este 2-0, el Barça viajará a Tenerife con tres opciones de sellar su billete a la final de la Liga Endesa, algo que no consigue desde hace dos temporadas. El Tenerife, en cambio, está obligado a una gesta: ganar los tres partidos restantes para darle la vuelta a una serie que se le ha puesto muy cuesta arriba, aunque ha demostrado en este segundo encuentro que aún tiene capacidad de resistencia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 97 - LA LAGUNA TENERIFE, 89 (48-38, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Marcos (-), Punter (15), Clyburn (14), Shengelia (9) y Fall (16) --quinteto inicial--; Cale (4), Vesely (19), Brizuela (4), Satoransky (-), Laprovittola (13) y Parra (3).

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas (14), Mills (36), Scrubb (12), Doornekamp (4) y Guerra (10) --quinteto inicial--; Fernández (6), Van Beck (-), Sastre (-), Abromaitis (5) y Yebo (2).

--PARCIALES: 25-27, 23-11, 21-25 y 28-26.

--ÁRBITROS: Cortés, Manuel y Martínez. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.985 espectadores.