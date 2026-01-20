El Barça respira tras un sufrido triunfo ante el Dubai

Dario Brizuela celebra una acción en el triunfo del Barça sobre el Dubai Basketball en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado este martes al Dubai Basketball (91-89) en la jornada 23 de la Fase Regular de la Euroliga para seguir en puestos de 'Play-offs' y haciendo bueno un gran tercer parcial pese al hundimiento del último cuarto, en el que Darío Brizuela salvó los muebles 'culers' ante un combativo equipo árabe que lo dio todo para asaltar un Palau Blaugrana que resistió en un duelo explosivo y muy ofensivo.

Sufrió el equipo de Xavi Pascual para doblegar al Dubai Basketball en un duelo que tuvo de todo: altibajos, tensión, un tercer cuarto brillante y un último parcial de locura en el que los 'culers' se salvaron por los pelos, gracias sobre todo a los 25 puntos de Darío Brizuela y a los 20 de Kevin Punter.

Porque el equipo blaugrana comenzó titubeante, con problemas en el triple y cierta falta de ritmo, y acabó al borde del desastre, con un Dubai que llegó a ponerse por delante a poco más de un minuto del final. Entre ambos momentos, un tercer cuarto de pura electricidad ofensiva permitió a los locales recuperar la ventaja y construir el colchón que finalmente sería decisivo.

La historia del partido estuvo marcada por un pulso individual que elevó el espectáculo: el de Darío Brizuela contra McKinley Wright IV. El escolta español se convirtió en la referencia ofensiva del Barça, mientras que Wright IV, el mejor del equipo árabe, dominaba con intensidad y acierto. Su duelo se interrumpió unos minutos cuando Wright IV tuvo que salir del campo tocado, dejando un vacío que Brizuela aprovechó para brillar todavía más con triples y penetraciones decisivas con la firma de la 'Mamba Vasca'.

Un gran final para un partido lleno de 'mini partidos'. Tras un primer cuarto igualado, en el que el Dubai se aprovechó de su acierto exterior para cerrar 18-22 arriba, el Barça reaccionó en el segundo parcial. Con la dirección de Satoransky, los triples de Laprovittola y la energía de Kevin Punter, los locales lograron un parcial de 31-19 que les permitió irse al descanso con 49-41 a favor. Punter se convirtió en el motor ofensivo, sumando 15 puntos y 18 de valoración, mientras Kabengele y Petrusev mantenían a Dubai en el partido.

El tercer cuarto fue una explosión de baloncesto ofensivo. Brizuela, Shengelia y Vesely asumieron el protagonismo, multiplicando los aciertos desde el perímetro y cerca del aro. Parciales de 3-0 y triples consecutivos llevaron al Barça a dominar hasta +12 (79-67) y a sentirse cómodo, aunque el Dubai no bajó los brazos. El regreso de Wright IV, tras unos minutos de descanso por lesión, añadió tensión y aceleró el ritmo, mostrando que el partido estaba lejos de cerrarse.

El último cuarto se convirtió en un test de nervios. Dzanan Musa y Aleksa Avramovic lanzaron un parcial demoledor de 4-16, llegando a poner por delante a Dubai (87-88) a 65 segundos del final. La sensación era de caos, con pérdidas, tiros fallados y decisiones precipitadas. La capacidad de reacción del Barça se centró en Brizuela, que anotó un triple clave y el tiro final con una 'bombita', y en Punter, que sumó canastas decisivas y mantuvo el control del juego hasta que el reloj certificó la victoria.

La reacción del Dubai, con Bacon y Wright IV intentando remontar hasta el último segundo, mantuvo la emoción hasta la bocina. El último intento de triple de Avramovic no llegó al aro y selló un triunfo agónico local que permitirá al Barça seguir en puestos de 'Play-offs', aunque dejando claras las asignaturas pendientes: concentración y acierto en los cuartos decisivos.

Más allá del resultado, el partido dejó un espectáculo de intensidad y baloncesto de alto nivel. El duelo Brizuela-Wright IV fue el epicentro de la emoción, con el primero elevando su juego para suplir los momentos de duda de sus compañeros y el segundo demostrando que podía cambiar el ritmo del encuentro incluso con algún percance físico. Shengelia, Punter, Vesely y Satoransky completaron la narrativa de un equipo que supo rehacerse y sostenerse cuando más lo necesitaba.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 91 - DUBAI BASKETBALL, 89 (49-41, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (5), Punter (20), Brizuela (25), Shengelia (11) y Hernangómez (4) --quinteto inicial--; Parra (10), Laprovittola (6), Norris (2) y Vesely (8).

DUBAI BASKETBALL: Wright IV (29), Prepelic (5), Bacon (7), Kabengele (13) y Petrusev (12) --quinteto inicial--; Abramovic (10), Abass (5), Anderson (2), Musa (5) y Kamenjas (1).

--PARCIALES: 18-22, 31-19, 30-26 y 12-22.

--ÁRBITROS: Pukl, Shemmesh y Boubert. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.251 espectadores.