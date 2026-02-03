El Barça roza la gesta ante un enorme Fenerbahçe

Darío Brizuela, Kevin Punter y Tornike Shengelia en un partido del Barça en la Euroliga - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha perdido este martes contra el Fenerbahçe (78-82) en el Palau Blaugrana, en la jornada 26 de la Euroliga, en un choque en el que los blaugranas fueron 20 puntos abajo y en el que rozaro la gesta de la remontada en un gran último cuarto sin premio, el que se llevó el 'Fener' de Sarunas Jasikevicius para reforzar su liderato en esta Fase Regular.

Remó a fondo el equipo 'culer' ayudado por un gran Palau Blaugrana pero el 22-9 del último cuarto no fue suficiente para tirar por tierra el gran trabajo previo de un Fenerbahçe que en los primeros 30 minutos demostró por qué lidera esta Euroliga. De ahí la gran importancia de la casi remontada de un Barça lleno de fe y de entrega que, desde la defensa, casi obró el milagro.

Quizás se vio demasiado solo Kevin Punter (autor de 24 puntos) en los momentos malos, como en un segundo cuarto en el que fue el único faro 'culer'. Aunque el Barça creció como bloque desde la defensa y fue capaz de encontrar en Jan Vesely, Darío Brizuela o Joel Parra puntos inesperados y de mucho peso para combatir a un 'Fener' en el que sobresalió Tarik Biberovic junto a Wade Baldwin IV. Y, al final, los tiros libres dieron aire al vigente campeón y líder.

El encuentro se torció muy pronto para los blaugranas, superados desde el salto inicial por un Fenerbahçe que rozó la perfección ofensiva en el primer cuarto. El equipo de Sarunas Jasikevicius castigó con dureza cada desajuste defensivo del Barça, firmó un demoledor parcial de 0-9 y cerró el periodo con un contundente 14-29, apoyado en la inspiración de Wade Baldwin IV, autor de 10 puntos y dos asistencias en apenas diez minutos. El Palau, sorprendido, asistía a una exhibición visitante cimentada en el acierto exterior y la circulación de balón.

El segundo cuarto confirmó la superioridad del líder, que llegó a estirar su ventaja hasta los 18 puntos tras un triple de Nando De Colo (14-32) y mantuvo un ritmo anotador altísimo, con Tarik Biberovic y Baldwin IV castigando sin piedad desde el perímetro. En ese tramo oscuro apareció Kevin Punter como único faro ofensivo azulgrana, sosteniendo al Barça con carácter y puntos -varios de enorme dificultad- para evitar que el partido se rompiera del todo.

Gracias a su empuje y a un ligero ajuste defensivo, los de Roger Grimau lograron recortar tímidamente la desventaja y marcharse al descanso con vida (41-53), pese a los porcentajes casi irreales del conjunto turco. Pero tras el paso por vestuarios, el Fenerbahçe volvió a golpear con fuerza, con Baldwin IV y Devon Hall marcando el ritmo y con un 'alley-oop' culminado por Khem Birch que llevó de nuevo la diferencia hasta los 19 puntos, antes de que Hall estableciera el +20 (49-69), la máxima ventaja del encuentro.

Ese momento parecía definitivo, pero el Barça, lejos de bajar los brazos, comenzó a sembrar la semilla de la reacción desde la defensa, encontrando pequeñas grietas en el ataque visitante y sumando puntos de mérito de Punter y Joel Parra para mantenerse a flote al final del tercer cuarto (56-73).

El último periodo transformó el Palau Blaugrana en una caldera. Con el partido aparentemente decidido, el Barça se lanzó a una defensa agresiva y solidaria que secó al Fenerbahçe durante varios minutos. Joel Parra y Darío Brizuela dieron un paso al frente, Vesely impuso su presencia cerca del aro y Punter volvió a asumir la responsabilidad en los momentos calientes.

Un espectacular parcial de 12-0 devolvió la fe al Palau y colocó a los blaugranas a solo cinco puntos (73-78), ante un Fenerbahçe visiblemente nervioso y sostenido por los tiempos muertos y la experiencia de su banquillo, con un 'Saras' Jasikevicius que tiró de experiencia para frenar unos minutos el duelo y secar la reacción local de su exequipo.

El desenlace fue tan intenso como cruel para los locales. Los tiros libres -una constante durante toda la noche- dieron oxígeno al líder en los últimos segundos, mientras el Barça, ya exhausto tras el esfuerzo, rozó una remontada que parecía imposible media hora antes. Una bandeja final de Brizuela que no quiso entrar cerró el duelo y dejó al Palau en pie, reconociendo el enorme esfuerzo de un equipo que cayó con honor ante el líder de la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 78 - FENERBAHÇE, 82 (41-53, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (8), Punter (24), Clyburn (4), Shengelia (3) y Vesely (10) --quinteto inicial--; Cale (5), Norris (-), Brizuela (11), Hernangómez (-), Laprovittola (3) y Parra (10).

FENERBAHÇE: Hall (7), Horton Tucker (8), Biberovic (19), Melli (7) y Birch (8) --quinteto inicial--; Baldwin IV (16), Boston Jr (-), De Colo (6), Bitim (2), Jantunen (7) y Colson (2).

--PARCIALES: 14-29, 27-24, 15-20 y 22-9.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Kardum y Obrknezevic. Eliminaron a Horton Tucker en el Fenerbahçe.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 6.397 espectadores.