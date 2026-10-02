Besiktas - Barça - FCB

El Barça de Sekulic conquista Estambul

Primera victoria a domicilio contra Besiktas en la tercera jornada de Euroliga

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça se impuso (82-95) al Besiktas este viernes en la tercera jornada de la Euroliga celebrada en el Turkcell Basketball Development Center de Estambul, donde el nuevo proyecto de Aleksander Sekulic se estrenó a domicilio.

La pólvora mojada de los turcos, más si cabe en comparación con su recital ante Maccabi el miércoles, permitió al Barça mandar en el primer tiempo (40-52). El +12 fue la renta que manejó el equipo blaugrana, con un pobre acierto los locales a pesar de capturar 13 rebotes ofensivos. El conjunto catalán aprovechó mejor sus ataques y tuvo momentos de buena defensa.

La idea de Sekulic se plasmó en buenos momentos de un Barça liderado de nuevo por Kevin Punter, también Darío Brizuela en anotación, pero bastante coral en sus esfuerzos. Tras un 8-20 inicial, el Besiktas tiró de Scottie Wilbekin, quien anotó y además hizo jugar algo más a interiores como Wenyen Gabriel.

En el inicio del segundo cuarto, los turcos pusieron a prueba la resistencia culé con un 22-25 del que rápido se despegó de nuevo el Barça. El Besiktas siguió fallando mucho, pese a esa pila de rebotes, y los de Sekulic aguantaron su máxima. Así fue en el segundo tiempo, con los visitantes vigilando bien su colchón.

Con el descanso para Punter, Umoja Gibson asumió protagonismo en un Barça que se mostró regular, tras fallar ante el Dubai Basketball hace dos días, y con recursos. La aportación de Gibson, cumpliendo en todo, impidió acercarse a un Besiktas que no mejoró el acierto, e incluso pasó a casi renunciar al triple (62-77).

Los catalanes guardaron mejor su rebote, pese a la rotación también de Olek Balcerowski, y pusieron con autoridad un cinco de cinco en el histórico contra un Besiktas con algún problema de fondo de armario. Segunda victoria en tres partidos de Euroliga para los de Sekulic, un Barça de muchas caras nuevas pero que parece en el camino de encajar y funcionar como equipo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BESIKTAS, 82 - BARÇA, 95. (40-52, al descanso).

--EQUIPOS.

BESIKTAS ISTANBUL: Dotson (11), Nowell (10), Brown (6), Morgan (8) y Zizic (10) --quinteto inicial--; Ugurlu (-), Birsen (6), Wilbekin (17), Omoruyi (4), Korkmaz (2), Gabriel (6), DeJulius (2).

BARÇA: Robinson (9), Punter (16), Minaya (5), Parra (7) y Balcerowski (11) --quinteto inicial--; Gibson (15), Umude (6), Martin (7), Brizuela (8), Nkamhoua (11), Núñez (-).

--PARCIALES: 17-25, 23-27, 22-25, 20-18.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Rossi y Panther. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Turkcell Basketball Development Center.