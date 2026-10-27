Archivo - Kevin Punter durante un partido del Barça - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Barça sigue firme a domicilio en Europa

El conjunto blaugrana se impone en un trabajado partido al Bayern y encadena su tercera salida seguida con triunfo en la Euroliga

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça continúa mostrándose sólido a domicilio en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 y sumó su tercera victoria seguida como visitante tras imponerse con trabajo al Bayern Múnich alemán por 84-88, en un partido sin mucho brillo y que se decidió en los dos minutos finales.

El equipo catalán salió airoso de su visita al SAP Arena, donde logró su quinto triunfo en la máxima competición continental, la tercera como forastero tras ganar al Besiktas turco y al Armani Olimpia Milán, un buen balance con el que compensa sus derrotas en el Palau Blaugrana y que le da ánimo para la visita el viernes del Valencia Basket.

Para ello no necesitó un gran encuentro, pero supo sobrevivir a su mala puntería desde fuera (6/22 en triple) y a sus pérdidas (17) tirando de trabajo y de la calidad del siempre eficiente Kevin Punter (23 puntos). También ayudó algo un Bayern, con pérdidas en los momentos en los que todo estaba por decidir y que sigue sin estrenarse como local.

El Barça saltó algo despistado al SAP Garden en lo ofensivo, sin pagar, sin embargo, un peaje demasiado caro en su numeroso carrusel de pérdidas. Hasta siete balones extraviaron los visitantes, pero eso no se tradujo en el marcador en una desventaja grande pese a los esfuerzos de un ex como Miles Norris, que con seis puntos lideró a los suyos.

Tyrese Martin fue el encargado de dar la réplica con siete puntos para animar al conjunto catalán, que se entonó un tanto para firmar, tras un triple de Gibson, un buen parcial de 0-11 que le puso con un cómodo 13-21 en el marcador. El Barça no le pudo dar continuidad y el Bayern logró rehacerse entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo.

El equipo alemán devolvió el parcial recibido y obligó a Aleksander Sekulic a parar el choque tras un 13-2 que había devuelto la delantera a los locales. El equipo barcelonés reaccionó y el partido entró entonces en una 'guerra' de rachas por cada lado, pero al descanso mandaban 42-41 los de Anton Gavel tras encadenar tres jugadas seguidas de tres puntos, con triples de Osbt y un Norris de nuevo 'enchufado' (14 puntos) y un '2+1' de Washington ante un Barça que había enmendado el problema de las pérdidas, pero sin puntería desde el triple (3/12).

Tras el descanso, fue otro ex del Barça, el base lituano Rokas Jokubaitis, que con siete puntos casi seguidos, logró contener a un equipo visitante que no conseguía despegarse lo suficiente en el marcador para jugar con más tranquilidad. El Bayern resistía gracias a su energía en el aro contrario, pero unos buenos minutos finales de Olek Balcerowski permitieron a los de Sekulic llegar por delante para los últimos diez y decisivos minutos en el SAP Garden.

La igualdad se mantuvo porque ninguno de los dos equipos fue capaz de aprovechar sus momentos, aunque fue el Barça el que ya no soltó la delantera en el partido. Un triple de Punter y una canasta de Minaya le dieron algo de oxígeno al inicio del cuarto final (67-73), pero pronto volvería la igualdad.

El equipo blaugrana se aferró entonces a Punter, autor de once puntos en los diez minutos finales, para hacerse con un triunfo que su rival le discutió hasta que restaban menos de dos minutos a los que se llegó con un ajustado 78-79. Entonces, Obst y Jokubaitis perdieron dos balones claves y el talentoso escolta estadounidense le ajustició.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 84 - BARÇA, 88 (42-41, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BAYERN MUNICH: Jokubaitis (17), Obst (14), Norris (17), Beauchamp (4) y Voigtmann (-) --quinteto inicial--; Washington (5), Lucic (-), Da Silva (2), Thiemann (2), Jessup (6), Hollatz (3) y Wiley (10).

BARÇA: Robinson (11), Punter (23), Martin (12), Nkamhoua (2) y Nebo (12) --quinteto inicial--; Gibson (7), Umude (2), Brizuela (1), Evbuomwan (5), Balcerowski (9), Núñez (2) y Minaya (2).

--PARCIALES: 17-21, 25-20, 19-23 y 23-24.

--ÁRBITROS: Nedovic, Trawicki y Bissuel.

--PABELLÓN: SAP Garden.