El Barça se va de Tenerife con billete para la final de la Liga Endesa

Will Clyburn, en un partido con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este sábado por 76-85 en su visita a La Laguna Tenerife en el tercer partido de su semifinal de la Liga Endesa, abrochando así los culés su victoria por 3-0 en el cómputo global de una eliminatoria que les ha dado acceso a la final de estos 'playoffs' por el título.

En el Pabellón de Deportes Santiago Martín, la igualdad del inicio se rompió de forma fugaz (14-8) porque Aaron Doornekamp estaba acertado en el tiro exterior, pero Kevin Punter le recogió pronto el guante desde el perímetro y devolvió el marcador reñido para el final del primer cuarto (19-19). Los aurinegros, eso sí, estaban sin puntos de Patty Mills.

Durante el segundo periodo, esa sequía del talentoso base australiano ni pareció importar al Tenerife, pues Doornekamp seguía de lujo en los triples y se plasmó en un +14 (36-22, 38-24, 40-26) que menguó un poco de cara al descanso (42-34), en cuanto Willy Hernangómez y Will Clyburn inauguraron sus respectivos casilleros de puntuación.

Al regreso de vestuarios, los pupilos de Xavi Pascual apretaron en su defensa y neutralizaron su desventaja, a lo que contestó el Tenerife con otro arreón, canalizado por Marcelinho Huertas en lanzamientos lejanos y Kevin Yebo en rango más cercano. Enfrente replicaban Nico Laprovittola y especialmente Kevin Punter, que entró en ebullición en el momento justo.

Entró el Barça al cuarto periodo con un 58-56 en contra y gracias a Punter fabricó un parcial de 2-15 que volteó el escenario, lo que se sumó a una falta técnica del entrenador local, Txus Vidorreta, a 4:45 para concluir el partido. Aprovechó Laprovittola ese ambiente y alargó la ventaja de los culés, que luego contuvieron bien a Jaime Fernández.

Para colmo de los tinerfeños, Clyburn clavó un par de triples como si fuesen dos puñales cuando el marcador se había vuelto a apretar, ya que sobre todo Yebo conservaba vagas esperanzas de cazar a su adversario en un desenlace que transcurrió rápido. Con buena labor atrás, acierto en el tiro libre y calma, el Barça selló su triunfo y el 3-0 en la serie.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LA LAGUNA TENERIFE, 76 - BARÇA, 85 (42-34, al descanso).

--EQUIPOS.

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas (17), Mills (2), Scrubb (2), Doornekamp (12) y Guerra (4) --quinteto inicial--; Fernández (6), Sastre (-), Van Beck (10), Yebo (16), Abromaitis (7) y Alderete (-).

BARÇA: Marcos (-), Punter (17), Clyburn (19), Shengelia (11) y Fall (2) --quinteto inicial--; Laprovittola (13), Hernangómez (9), Cale (2), Vesely (-), Brizuela (1), Satoransky (5) y Parra (6).

--PARCIALES: 19-19, 23-15, 16-22 y 18-29.

--ÁRBITROS: Conde, Castillo y Sánchez Sixto. Eliminaron por faltas personales a Punter en el Barça.

--PABELLÓN: Pabellón de Deportes Santiago Martín.