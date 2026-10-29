Barça y Valencia prosiguen el duelo en la zona alta de la Euroliga

TJ Shorts y Kevin Punter en un Barça - Valencia Basket en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes al Valencia Basket en el Palau Blaugrana (20.30 horas) en la novena jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo de alto voltaje por la zona noble de la competición continental en el que los locales pretenden dar continuidad a su buena racha reciente frente a un conjunto 'taronja' que amenaza con mantener su impecable ritmo como visitante a pesar de sus importantes ausencias en el juego interior.

Separados por una sola victoria en la tabla, ambos conjuntos llegan a la cita tras haber superado con éxito sus compromisos del martes. El Barça firmó su tercer triunfo consecutivo lejos de casa al imponerse al FC Bayern Múnich por 84-88, mientras que el Valencia Basket doblegó al Fenerbahçe (86-78) en el Roig Arena para auparse a la segunda posición de la clasificación con un balance de 6-2, un peldaño por encima del 5-3 que ostentan los catalanes.

Los de Aleksander Sekulic atraviesan un momento dulce de resultados globales al encadenar tres victorias seguidas entre la Liga Endesa y la Euroliga. Sin embargo, los blaugranas necesitan trasladar esa firmeza al Palau Blaugrana en el torneo europeo, donde han tropezado en dos de sus tres últimos compromisos como locales tras caer frente al Zalgiris Kaunas (81-88) y el Olympiacos Piraeus en la prórroga (100-105).

Para doblegar al cuadro 'taronja', el técnico barcelonista ha apelado al apoyo de la afición en un choque vital para consolidarse en los puestos de acceso directo a las eliminatorias. El Barça intentará imponer el tono de su ataque, situándose como el mejor equipo del torneo en porcentaje de tiros de dos puntos (59,3%) y el tercero en eficiencia ofensiva, amparado en el gran momento de forma de Kevin Punter, sexto máximo anotador del torneo con 16,5 puntos y 15,8 créditos de valoración media por partido.

Por su parte, el Valencia Basket afronta el inicio de una exigente gira de diez días con cuatro salidas consecutivas. El bloque entrenado por Xavi Albert llega impulsado por una racha de cuatro victorias seguidas en la Euroliga y habiendo firmado el mejor arranque a domicilio de su historia en la competición tras imponerse en las pistas de Besiktas, ASVEL Villeurbanne y Paris Basketball, promediando además el mejor ataque del campeonato con 97,5 puntos por encuentro.

El Palau se presenta como un obstáculo histórico para las aspiraciones 'taronja', ya que el Valencia Basket nunca ha logrado la victoria en el Palau en la Euroliga, cosechando un balance desfavorable de 0-6. Los catalanes se han impuesto en los últimos cinco enfrentamientos continentales entre ambos conjuntos y ya han superado al cuadro valenciano en los dos precedentes disputados esta misma campaña, tanto en las semifinales de la Supercopa Endesa (86-87) como en el duelo liguero del Palau (89-86).

La lucha en el rebote y el control de las pérdidas se perciben como factores determinantes en un choque que medirá a dos de los ritmos de juego más dinámicos de la competición. El cuerpo técnico del Valencia ha hecho hincapié en la necesidad de corregir las situaciones de extravío de balón que penalizaron al equipo en sus anteriores compromisos contra los azulgranas, además de contrarrestar el acierto del perímetro barcelonista.

En el apartado de bajas, la enfermería condicionará de forma notable las rotaciones interiores de ambos planteles. El Valencia Basket no podrá contar con Nikola Mirotic, ausente en su regreso al Palau Blaugrana por unas molestias en el aductor izquierdo, ni con Nate Reuvers por una lesión en el pie izquierdo, lo que obligará a Xavi Albert a reconfigurar su pintura.

En las filas del Barça, Aleksander Sekulic no dispondrá del base Juan Núñez, baja durante unos diez días por un esguince en el tobillo derecho sufrido en Múnich, mientras que Umoja Gibson es duda hasta última hora tras sufrir una contusión en la rodilla izquierda en el mismo encuentro, si bien el equipo azulgrana confía en poder recuperar al alero Joel Parra.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Robinson, Punter, Martin, Parra y Balcerowski --posible quinteto inicial--; Gibson, Umude, Brizuela, Ubal, Nkamhoua, Evbuomwan, Minaya y Nebo.

VALENCIA BASKET: Shorts, Brooks, Taylor, Osetkowski y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Saint-Supéry, Cárdenas, Moore, Gueye, Corbalán, Marí y Rivero.

--ÁRBITROS: Olegs Latisevs, Uros Obrknezevic y Denis Hadzic.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+ Baloncesto.