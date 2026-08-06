El base estadounidense Boogie Ellis llega al Asisa Joventut

Archivo - El base estadounidense Boogie Ellis, durante el calentamiento previo al partido de la Basketball Champions League entre el ALBA Berlín y el Elan Chalon - Europa Press/Contacto/Gabor Baumgarten - Archivo

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense Boogie Ellis se ha convertido en nuevo jugador del Asisa Joventut para la temporada 2026-27, después del acuerdo alcanzado entre ambas partes, según ha anunciado este jueves el club verdinegro, que refuerza así su juego exterior con un jugador capaz de actuar tanto de base como de escolta.

"El ASISA Joventut y Boogie Ellis han llegado a un acuerdo con el que el base estadounidense defenderá los colores de la Penya hasta el 30 de junio del 2027", anunció la entidad catalana en un comunicado.

Rejean Amor Ellis, conocido deportivamente como Boogie Ellis, nació en San Diego (Estados Unidos), tiene 25 años y mide 1,88 metros. Destaca por su capacidad anotadora, su rapidez para generar ventajas con balón, su amenaza desde la línea de tres puntos y su intensidad defensiva, además de poder desempeñarse en las posiciones de base y escolta.

El nuevo jugador verdinegro se formó en el baloncesto universitario estadounidense, primero en la Universidad de Memphis y posteriormente en la Universidad del Sur de California (USC), donde firmó en su última campaña 17,7 puntos, 3,7 rebotes y 3,1 asistencias por encuentro, con un 38,6 por ciento de acierto en triples.

Tras iniciar su carrera profesional en los Stockton Kings de la NBA G League, dio el salto al baloncesto europeo de la mano del ALBA Berlín, donde destacó tanto en la Bundesliga como en la Basketball Champions League. Su rendimiento le abrió posteriormente las puertas del Dubai Basketball, con el que debutó en la Euroliga antes de finalizar la pasada temporada en el Galatasaray turco.

Con su incorporación, el Asisa Joventut cierra un refuerzo para el perímetro con un jugador que llega a Badalona en plena madurez deportiva y con experiencia en diferentes competiciones internacionales, incluido el máximo torneo continental.