El base Trent Forrest de Baskonia, MVP de la Copa de Valencia

VALENCIA, 22 Feb.

El base estadounidense del Kosner Baskonia Trent Forrest fue elegido 'Mejor jugador' de la Copa del Rey 2026, celebrada en el Roig Arena de Valencia, después de una gran actuación en la final contra el Real Madrid (89-100), con 22 puntos y 38 de valoración.

Forrest, que llegó a Vitoria en 2024 procedente de la órbita de los Atlanta Hawks (2022-2024) y de los College Park Skyhawks (2022-2024), fue el mejor de la noche en el bando campeón con 22 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes para rozar el 'triple doble'.

El de Dotham (Alabama) sucede en el palmarés a Kendrick Perry (Unicaja), a un Facundo Campazzo que volvía a aspirar al récord de tres galardones de Rudy Fernández, algo a lo que también optaba Sergio Llull, pero estuvieron lejos de optar a ello.

Especialmente estelar fue el tercer y último cuartos de Forrest, que tiró del carro baskonista cuando el máximo anotador de la noche, su compañero Timothé Luwawu-Cabarrot (28 puntos) fue eliminado a falta de 2:37 minutos al cometer su quinta falta personal. Y, con las bolas calientes, Forrest no eludió la responsabilidad y no falló.

El jugador de Kosner Baskonia ha promediado 17,7 puntos, 7,3 asistencias, 6 rebotes y 28,7 créditos de valoración en esta Copa del Rey, la primera de la dos que acogerá el Roig Arena, pabellón que le gusta a Forrest; empezó con 21 puntos y 28 de valoración en los cuartos de final ante La Laguna Tenerife y en 'semis' llenó la estadística con 10 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias.

Forrest se une a la nómina de jugadores históricos del Kosner Baskonia que han sido elegidos MVPs de la Copa del Rey. Hasta ahora, habían sido siete: Joe Arlauckas, Velimir Perasovic, Pablo Laso, Elmer Bennett, Dejan Tomasevic, Pablo Prigioni y Mirza Teletovic. Arlauckas y Perasovic fueron elegidos MVPs pese a que su Baskonia no levantó el trofeo.

Las Palmas 1990 Mark Davis (CAI Zaragoza).

Zaragoza 1991 JUAN ANTONIO ORENGA (Estudiantes).

Granada 1992 John Pinone (Estudiantes).

A Coruña 1993 Joe Arlauckas (Taugrés).

Sevilla 1994 Velimir Perasovic (Taugrés).

Granada 1995 PABLO LASO (Taugrés).

Murcia 1996 JOAN CREUS (TDK Manresa).

León 1997 Andre Turner (Festina Joventut).

Valladolid 1998 NACHO RODILLA (Pamesa).

Valencia 1999 Elmer Bennett (Tau Cerámica).

Vitoria 2000 ALFONSO REYES (Adecco Estudiantes).

Málaga 2001 PAU GASOL (FC Barcelona).

Vitoria 2002 Dejan Tomasevic (Tau Cerámica).

Valencia 2003 Dejan Bodiroga (FC Barcelona).

Sevilla 2004 RUDY FERNÁNDEZ (DKV JOVENTUT).

Zaragoza 2005 JORGE GARBAJOSA (UNICAJA).

Madrid 2006 Pablo Prigioni (Tau Cerámica).

Málaga 2007 JORDI TRÍAS (Winterthur FC Barcelona).

Vitoria 2008 RUDY FERNÁNDEZ (DKV Joventut).

Madrid 2009 Mirza Teletovic (Tau Cerámica).

Bilbao 2010 FRAN VÁZQUEZ (Regal FC Barcelona).

Madrid 2011 Alan Anderson (Regal FC Barcelona).

Barcelona 2012 SERGIO LLULL (Real Madrid).

Vitoria 2013 Pete Mickeal (Barcelona Regal).

Málaga 2014 NIKOLA MIROTIC (Real Madrid).

Las Palmas GC 2015 RUDY FERNÁNDEZ (Real Madrid).

A Coruña 2016 Gustavo Ayón (Real Madrid).

Vitoria 2017 SERGIO LLULL (Real Madrid).

Las Palmas GC 2018 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa).

Madrid 2019 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa).

Málaga 2020 Facundo Campazzo (Real Madrid).

Madrid 2021 Cory Higgins (Barça).

Granada 2022 Nikola Mirotic (Barça).

Badalona 2023 Tyson Carter (Unicaja).

Málaga 2024 Facundo Campazzo (Real Madrid).

Las Palmas 2025 Kendrick Perry (Unicaja).

Valencia 2026 Trent Forrest (Kosner Baskonia).