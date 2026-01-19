Archivo - Timothe Luwawu-Cabarrot durante un partido del Kosner Baskonia - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Baskonia arranca animado en Atenas una semana infernal a domicilio

El conjunto baskonista, feliz por su billete copero y su momento, visita al Panathinaikos en la Euroliga

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia pondrá a prueba su alegría y buen estado de ánimo en una semana infernal y de exigencia a domicilio en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, que empezará este martes (20.15 horas) con la visita a uno de los grandes favoritos al título como es el Panathinaikos griego.

El equipo vitoriano está con motivos para sonreír. No sólo porque ha sacado con victoria sus cuatro últimos partidos, sino porque ha conseguido sellar su billete para la Copa del Rey, un torneo en el que se había ausentado los dos últimos años, y además también rompió su maldición como visitante en la máxima competición continental. Todo ello, apoyado en ese baloncesto ofensivo que ha implantado desde su llegada el italiano Paolo Galbiati y que tuvo su última demostración el pasado domingo.

El conjunto baskonista arrasó en la Liga Endesa al BAXI Manresa en el Fernando Buesa Arena por un espectacular 130-85, igualando el récord histórico de triples en un partido de la acb con 23 y quedándose a un punto de su máxima anotación, aunque sí lo hizo en el global de los tres primeros cuartos, con más de 100 anotados (101).

El Baskonia confirmó estar en un momento óptimo, similar al de hace unos meses cuando también encadenó cuatro triunfos seguidos, aunque en aquella ocasión tuvo la 'ayuda' de que todos fueron al calor de su feudo en Vitoria. Ahora, los ha repartido a partes iguales en casa y como visitante, con la buena noticia del triunfo en su vista al Anadolu Efes turco de su ex Pablo Laso y que puso fin a una racha de más de un año sin ganar a domicilio en la Euroliga (75-89).

Sin embargo, alargar esta buena dinámica se antoja un reto mayúsculo para un equipo que sigue lejos del 'Top 10' de la Fase Regular de la competición, a cuatro triunfos, y que en esta nueva exigente doble jornada semanal tendrá que rendir visita a dos equipos candidatos al título como el Panathinaikos griego, campeón en 2024, y el Fenerbahce turco, defensor del trono.

La primera parada será en el OAKA de Atenas, ahora renombrado Telekom Center, donde le espera el equipo que dirige Ergin Ataman, víctima también de la tremenda igualdad que reina en esta edición de la Euroliga y que marcha octavo clasificado con un balance de 13-9, alternando buenas victorias con derrotas algo menos esperadas para un equipo que aspira a todo y que ya en otras campañas ha ido de menos a más.

El siete veces campeón de Europa evidenció este estado de forma la pasada semana cayendo en Múnich ante el Bayern alemán (85-78), echando de menos a su mejor jugador, el escolta Kendrick Nunn, lesionado y que tampoco estará ante los baskonistas, al igual que Konstantinos Mitoglou y un Mathias Lessort ausente casi todo el año por una grave lesión.

Aún así, al carismático y excéntrico Ergin Ataman le siguen quedando piezas de nivel en sus filas como Cedi Osman, Jerian Grant, TJ Shorts, Juancho Hernangómez o el veterano Kostas Sloukas o el exNBA Keneth Faried que ha perdido fuelle tras un óptimo inicio y que en los últimos partidos ha estado más tiempo en el banquillo que en la pista con algo más de 20 minutos en los tres últimos choques de la Euroliga.

El Baskonia, que cayó en la primera vuelta por un ajustado 84-86, con 30 puntos de Nunn y 20 de Osman, visitará una cancha que no se le ha dado demasiado bien históricamente, con derrota en sus últimos cuatro partidos, y en busca de encadenar dos victorias seguidas a domicilio en la competición, algo que no hace desde abril de 2024. Lo buscará sin el concurso de Markus Howard, Markquis Nowell y Tadas Sedekerskis.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Sloukas, Grant, Osman, Hernangómez y Holmes --posible quinteto inicial-- Faried, Shorts, Rogkavopoulos, Grigonis, Samudorov, Kalaitzakis, Yurtseven y Toliopoulos.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Villar, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Diakite, Frisch, Omoruyi y Joksimovic.

--ÁRBITROS: Difallah, Peerandi y Konstantinovs.

--PABELLÓN: Telekom Center Atenas.

--HORA: 20.15/M+ Deportes 3.