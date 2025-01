El Baskonia bloquea al Panathinaikos y no se rinde por el 'play-in'

Timothe Luwawu-Cabarrot of Baskonia Vitoria-Gasteiz and Lorenzo Brown of Panathinaikos AKTOR Athens during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 22 match between Baskonia Vitoria-Gasteiz and Panathinaikos AKTOR Athens at Fernando Buesa Aren - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press