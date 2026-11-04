El Baskonia busca sorprender a un herido Fenerbahçe

Archivo - El jugador del Kosner Baskonia Stefan Joksimovic en el partido frente a Olympiacos Pireo en Euroliga.- Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia afrontará este jueves (19.00 horas), en la décima jornada de la fase regular de la Euroliga 2026-27, una complicada prueba para empezar a revertir su difícil situación, con visita a un Fenerbahçe Tarfin que es firme candidato a la Final Four y que buscará reencontrarse con la victoria tras perder ante Real Madrid y Valencia Basket.

Tanto el conjunto vitoriano como el turco llegan a esta cita con la necesidad de volver a los triunfos, más urgente para los de Velimir Perasovic porque ocupan la última posición con balance de 1-8 y encadenan seis derrotas, la última frente al ASVEL Villeurbanne (94-79). Y es que el técnico croata, que el pasado fin de semana ante el Kid&Us Manresa (106-83) en Liga Endesa ganó su primer partido desde que asumió el cargo, aún no conoce la victoria en la máxima competición europea.

Por ello, sumar el segundo triunfo en Euroliga es fundamental tanto para la plantilla como para el entrenador, ya que Perasovic regresó al banquillo baskonista con el objetivo de revertir la mala situación que atraviesan sus pupilos, motivada por su papel fuera de casa tras haber encajado pleno de derrotas en sus cuatro compromisos lejos del Fernando Buesa Arena, un lastre que ya fue demasiado pesado la temporada pasada.

Y es que ahora el Baskonia tampoco lo tendrá fácil, sobre todo por su teórica debilidad en la 'pintura', con la que tendrá que contrarrestar el físico de los de Sarunas Jasikevicius que, aunque no son de los mejores, ya demostraron que con su capacidad atlética puede hacer daño como muestra los 20 rebotes ofensivos ante el Real Madrid, insuficientes para evitar una amplia derrota (95-76).

Precisamente por ello, el Fenerbahçe se presentará herido y con ganas de resarcirse tras su negativo paso por España, donde también fue superado por el Valencia Basket (86-78), dos partidos que evidenciaron que en ataque no andan finos, una pequeña ayuda para un Baskonia que parece haber ido mejorando algo en defensa con su nuevo entrenador.

El actual campeón de la Copa del Rey sigue con una rotación corta por los problemas físicos con la baja del pívot brasileño Márcio Santos que se une a las de Rodion Kurucs y Tadas Sedekerskis, aunque parece que recuperará a Chris Duarte, clave para intentar tener una buena tarde en el ataque ante la segunda defensa más sólida y que encaja una media de 76,5 puntos por choque.

Pese a que no atraviesan su mejor momento en Europa, los de 'Saras' Jasikevicius siguen siendo un firme candidato para disputar la Final Four, apoyados en una plantilla que para el técnico lituano aún necesita tiempo para acoplarse y donde sobresalen tres exbaskonistas como Shane Larkin, Wade Baldwin IV y Trent Forrest, junto al alero Will Clyburn y el poderoso escolta Horton Tucker.

Además, en el Ülker Sports and Event Hall, una cancha que no se le ha dado excesivamente bien al Baskonia en sus últimas visitas, el conjunto local suele elevar su nivel; de momento ha ganado sus cinco partidos y solo el Zalgiris Kaunas pudo alcanzar los 80 puntos en su casillero.

--FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FENERBAHÇE: Forrest, Horton-Tucker, Shields, Key y Bingham --posible quinteto inicial--; Larkin, Baldwin IV, Melli, Sanli, Clyburn, Silva y Sargiunas.

KOSNER BASKONIA: Stewart, Frisch, Simmons, Joksimovic y Faried --posible quinteto inicial--; Baugh, Lawson, Souza, Spagnolo y Alves de Souza.

--ÁRBITROS: Pukl, Koljensic y Bissang.

--PABELLÓN: Ülker Sports and Event Hall.

--HORA: 19.00/M+ Baloncesto 2.