El Baskonia firma otro desastre en Belgrado

Los de Galbiati, que siguen sin ganar, se derrumbaron desde el tercer cuarto ante un Estrella Roja en racha con Obradovic

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia perdió (90-72) contra el Estrella Roja este jueves en su visita a Belgrado y alargó su pésimo arranque de Euroliga, aún sin conocer la victoria tras seis jornadas, noqueado desde el tercer cuarto por un equipo en dinámica contraria.

Los de Paolo Galbiati chocaron con los serbios, un equipo al alza desde la contratación de Sasa Obradovic hace dos semanas. Los locales mordieron en el segundo tiempo y anotaron con facilidad ante un Baskonia que entró en pánico tras el descanso. Jordan Nwora (19 puntos y 26 de valoración en 27 minutos) y Codi Miller-McIntyre (20) lideraron a los locales, mucho mejor equipados con buenos números también de Chima Moneke, Nikola Kalinic y Donatas Motiejunas.

El sexto intento vascos de victoria europea se fue al descanso con buenas sensaciones dentro de lo posible (40-43). El fuego de Belgrado estuvo más o menos controlado por un Baskonia que encontró lo que necesitaba en el segundo cuarto. Los de Galbiati apretaron en defensa y, a partir de ahí, corrieron y anotaron en superioridad.

Nwora (13 puntos y 22 de valoración en el primer tiempo) fue el culpable de que no luciera tanto el trabajo de los visitantes, encabezados por Timothé Luwawu-Cabarrot una vez más. También hicieron daño Codi Miller-McIntyre y Kalinic, pero el Baskonia metió sus triples en el segundo cuarto y dio el paso al frente en defensa que busca en este duro inicio de temporada.

De cara al segundo tiempo le faltaba a los vascos encajar todas las piezas: defender y anotar con un buen balance, además de no entrar en las pérdidas, pero sucedió todo lo contrario. Los de Vitoria perdieron el rumbo y sus opciones de pelear por la victoria ante un equipo enchufado que ató su cuarto triunfo.

El recién llegado Kobi Simmons perdió un balón tras otro y, la necesidad de una buena rotación ante las bajas de Trent Forrest y Markus Howard, se convirtió en castigo. Tampoco entraron los triples ni la defensa frenó a los locales, que sumaron por dentro con Donatas Motiejunas. No le salió nada al Baskonia y el Belgrade Arena no tardó en rugir oliendo la sangre.

La desventaja del equipo visitante creció en el inicio del último cuarto hasta rondar la veintena (80-63). Los de Galbiati, pese a los 24 puntos de Luwawu-Cabarrot, se vieron condenados con claridad a otra derrota en Euroliga, un lastre que empieza a pesar en el proyecto del técnico italiano en su primer año con el Baskonia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESTRELLA ROJA, 90 - BASKONIA, 72. (40-43, al descanso).

--EQUIPOS.

ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre (20), Kalinic (12), Nwora (19), Moneke (12) y Motiejunas (8) --quinteto inicial--; Davidovac (2), Izundu (-), Miljenovic (3), Ojeleye (-), Dobric (4), Dos Santos (10).

BASKONIA: Nowell (9), Villar (-), Diallo (12), Sedekerskis (2) y Diakite (-) --quinteto inicial--; Kurucs (2), Joksimovic (5), Simmons (7), Spagnolo (2), Luwawu-Cabarrot (24), Diop (7), Frisch (2).

--PARCIALES: 21-20, 19-23, 32-15, 18-14.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Latisevs y Bittner. Eliminado Diallo.

--PABELLÓN: Belgrade Arena.