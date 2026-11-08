El Baskonia gana confianza y el Manresa se estrena

Kosner Baskonia - iLERNA Lleida - ACB PHOTO

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia logró una importante victoria (93-98) ante el iLERNA Lleida este sábado en la séptima jornada de la Liga Endesa, igual que lo fue para el Kids&Us Manresa, con mucho suspense contra el MoraBanc Andorra, para estrenarse esta temporada.

El equipo de Velimir Perasovic enlazó una segunda victoria seguida para coger aire y seguir enganchado a la parte alta de la tabla con cinco victorias. Los vascos mandaron con autoridad en Barris Nord, de hasta 22 puntos, pero tuvieron que sufrir al final, con el intento de reacción de los catalanes.

James Batemon enchufó 20 puntos en el último cuarto para los locales, pero el Bakosnia tuvo sangre fría para no dejar escapar el triunfo. Kobi Simmons (25 puntos) y D.J. Stewart impidieron el milagro de un Lleida que se queda en zona de descenso. Junto a ellos, el colista Kids&Us Manresa se estrenó con la primera victoria con una tremenda dosis de épica en el Pavelló Nou Congost tras dos prórrogas.

El equipo catalán venció (100-99) a un Monbus Obradoiro que encajó su tercera derrota seguida, amargado por un JD Notae (33 puntos) que se vistió de héroe. El estadounidense forzó la primera prórroga y anotó también el triple de los 100 puntos, en un tenso último minuto donde triunfo esta vez el colista, liderado también por Ferrán Bassas (21 puntos) y Pierre Oriola (17 puntos y 10 rebotes).

Mientras, el FIATC Girona volvió a defender el fortín de Fontajau, con cuatro victorias de cuatro partidos, a costa (92-87) de un Surne Bilbao Basket que pudo llevarse la quinta. Martinas Geben (20 de valoración) y Mac McClung (19 puntos) decantaron para los de Moncho Fernández un choque muy igualado.