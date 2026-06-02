Baskonia y Joventut abren fuego en Vitoria

Archivo - Vanja Marinkovic, del Baskonia, durante un partido de la Liga Endesa ante el Joventut en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona) - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia y el Asisa Joventut darán este miércoles (21.00 horas) el pistoletazo de salida a una de las eliminatorias más igualadas de los cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa, una serie al mejor de tres partidos en la que el conjunto vitoriano contará con la ventaja de campo tras finalizar tercero la fase regular, mientras que la 'Penya', que regresa a las eliminatorias por el título, lo hace con la ambición de volver a sorprender.

El Buesa Arena pondrá a prueba desde el primer día a los de Dani Miret. Baskonia ha convertido su pista en una fortaleza durante toda la temporada, con un balance de 15 victorias y apenas dos derrotas como local en la Liga Endesa, un rendimiento que le permitió asegurar una privilegiada tercera posición y afrontar los cuartos con la confianza de quien llega en uno de los mejores momentos del curso.

Los de Paolo Galbiati aterrizan además lanzados, con cinco triunfos consecutivos para cerrar la Liga Regular, incluidos dos golpes de autoridad ante Real Madrid y Unicaja. El técnico italiano ha insistido en la importancia de arrancar con victoria una serie tan corta, en la que cualquier tropiezo puede resultar definitivo, y ha pedido a los suyos imponer desde el inicio su ritmo y su identidad colectiva.

La principal amenaza ofensiva baskonista volverá a ser Timothé Luwawu-Cabarrot, recién proclamado máximo anotador de la Liga Endesa con 18,7 puntos de media por encuentro. El francés lidera un equipo que ha sido uno de los más productivos del campeonato, con más de 93 puntos por partido, y que cuenta también con referentes como Luka Samanic o Trent Forrest.

Enfrente estará un Joventut que llega con menos presión pero con argumentos para creer. Los verdinegros han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y presentan una de las defensas más sólidas de la competición, además de una estructura muy reconocible alrededor de Ricky Rubio, Cameron Hunt y el veterano Ante Tomic. Precisamente el pívot croata será la gran ausencia de los catalanes en este primer asalto, una baja sensible por su peso en el juego interior y su liderazgo.

Los precedentes recientes invitan al optimismo en Badalona. Aunque el historial global favorece a la Penya por 70 victorias a 49, ambos equipos se repartieron los triunfos esta temporada en fase regular, con victoria baskonista en Vitoria (87-77) y respuesta verdinegra en el Olímpic (81-69). Además, el recuerdo más reciente de un cruce de 'Playoff' entre ambos sonríe al Joventut, que eliminó al conjunto vasco en los cuartos de final de 2023 camino de las semifinales.

Con el segundo partido programado para el viernes en Badalona y un eventual tercero de nuevo en Vitoria, la eliminatoria promete máxima igualdad entre dos equipos que llegan en dinámica positiva y que aspiran a colarse entre los cuatro mejores de la Liga Endesa. El primer capítulo, en un Buesa Arena que volverá a presentar un gran ambiente, puede marcar ya buena parte del destino de la serie.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Villar, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Edwards --posible quinteto inicial--; Diakite, Simmons, Omoruyi, Sedekerskis, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo y Frisch.

ASISA JOVENTUT: Rubio, Hunt, Kraag, Parker y Ruzic --posible quinteto inicial--; Drell, Hakanson, Vives, Allen, Morin, Niebla, Birgander y Hanga.

--ÁRBITROS: Peruga, Martínez y Fernández.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 21.00/Vamos por Movistar+.