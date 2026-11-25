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El Baskonia logra una victoria vital contra Laso

Tras diez derrotas seguidas, los vascos, con el canterano Joksimovic y el recién llegado Perrin, ganaron al Efes

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia venció (86-81) al Anadolu Efes este miércoles en la jornada 14 de la Euroliga, segunda victoria de la temporada para poner fin a la racha de diez derrotas seguidas con sufrimiento, como no podía ser de otra manera, en el Fernando Buesa Arena.

Los de Velimir Perasovic, quien llegó hace algo más de un mes a Vitoria, levantaron la cabeza con el gran paso al frente del canterano Stefan Joksimovic, escolta esloveno de 18 años, y el debutante en la competición Zacharie Perrin, de 22 y fichado hace dos días. El Baskonia, que seguirá siendo colista con un 2-12, llegó a mandar de 15 puntos tras un buen regreso de vestuarios (68-53).

Sin embargo, la tensión y las dudas de un equipo tocado aparecieron a la hora de la verdad. Efes tuvo la remontada en su mano pero con un 2/18 en triples le fue imposible culminar, para alegría de un Baskonia muy necesitado, también por el bache que atraviesa en Liga Endesa. La horrible racha europea terminó por fin contra un Efes que en el primer tiempo hizo daño por dentro.

Pese a irse a los vestuarios con un solo triple (1/6), y bastante afortunado a tabla, el equipo de Pablo Laso castigó la pintura local con Matthew Strazel, Collin Malcolm y Georgios Papagiannis. Al Baskonia le faltó dureza y también acierto porque, aunque se mantuvo en el marcador con los triples que no metió el rival, fueron apenas cinco, y el porcentaje de tiros de dos fue muy mejorable (9/20) al descanso. Le costó anotar a los de Perasovic, que al menos dominaron el rebote para darse alguna oportunidad más.

Kenan Kamenjas fue de nuevo de lo mejor de los azulgranas, pese a un susto que dio en el segundo cuarto por un golpe en la rodilla. Kobi Simmons, DJ Stewart y Chris Duarte respondieron a un baloncesto de rimo alto, con errores por el camino un Baskonia con la confianza entre algodones pero metido en el partido al segundo tiempo (41-46).

La reanudación puso a los vascos en el camino correcto, gracias a Joksimovic y Perrin. El esloveno asumió la dirección del juego y la agresividad que necesitaba su equipo, y los locales abrieron brecha en el marcador. Efes, todo lo contrario, se apagó por completo, sin ese acierto exterior que Baskonia sí utilizó para escapar al +15 que colocó Chris Duarte camino ya del último cuarto. Sin embargo, los de Laso devolvieron el parcial y, aunque por culpa del triple no culminaron, sí metieron el miedo en el cuerpo al rival. Duarte enchufó de nuevo y también fue importante Matteo Spagnolo, aunque los galones recayeron en la juventud y poca experiencia del canterano Joksimovic. El esloveno aguantó también la presión desde la línea de personal y el Baskonia ató un triunfo vital, dejando al equipo turco fuera del 'Top 10'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 86 - ANADOLU EFES, 81. (41-46, al descanso).

--EQUIPOS:

KOSNER BASKONIA: Stewart (7), Simmons (12), Lawson (5), Smits (7) y Kamenjas (8) --quinteto inicial--; Baugh (-), Duarte (14), Frisch (-), Joksimovic (12), Spagnolo (8), Kurucs (2), Perrin (11).

ANADOLU EFES: Loyd (16), Dozier (5), Malcolm (13), Saric (11) y Jones (6) --quinteto inicial--; Strazel (9), Payne (2), Osmani (5), Yusta (6), Papagiannis (8).

--PARCIALES: 19-21, 22-25, 29-11, 16-24.

--ÁRBITROS: Pukl, Jovcic, y Bissuel. Eliminado por faltas Malcolm.

--PABELLÓN: Buesa Arena.