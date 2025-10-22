El jugador de Baskonia Mamadi Diakite, durante el partido contra el Panathinaikos griego en la Euroliga. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

Un Baskonia mermado y necesitado visita al Estrella Roja de Moneke y Miller-McIntyre

El Baskonia se enfrenta este jueves (21.00 horas) al Estrella Roja en el Belgrado Arena de la capital de Serbia, en la sexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, un encuentro en el que el conjunto vasco quiere conseguir su primera victoria europea, ya que acumula cinco derrotas en este inicio de temporada y es el último clasificado, aunque acude con bajas.

Las malas noticias siguen sucediéndose en el equipo de Paolo Galbiati y este miércoles conoció que su pívot Luka Samanic, uno de los jugadores más destacados durante este mes de competición, no continuará vistiendo la elástica vitoriana. El croata y la entidad baskonista han llegado a un acuerdo de rescisión del contrato que les unía por "motivos personales", por lo que el técnico italiano tendrá que buscar alternativas en la posición de '5' para suplir a un jugador que aportó 45 puntos en total durante sus últimos tres partidos.

Además, el base Trent Forrest y el escolta Markus Howard también siguen siendo baja por las lesiones que sufrieron la pasada semana contra el París Basketball y tampoco podrán viajar a Belgrado. La buena noticia es la recuperación de Rodions Kurucs, junto al recién llegado Kobi Simmons, quienes sí podrán disputar el partido en una salida complicada para Baskonia, que parece no ver la luz al final del túnel en esta Euroliga.

El conjunto vasco es el equipo que más puntos ha recibido y ser el sexto más anotador no le basta para empezar a sumar victorias. Este jueves llega otra oportunidad, de nuevo frente a un equipo balcánico, tras no poder derrotar en el Buesa Arena al Partizán. "Nos falta experiencia y la Euroliga no nos espera por ser jóvenes", comentó Galbiati tras caer en casa contra los serbios.

Esa experiencia que mencionaba el técnico la está aportando el alero francés Thimothé Luwawu-Cabarrot, que se está echando el equipo a la espalda partido tras partido. En Euroliga, el jugador de 30 años está promediando 28 minutos y 19 puntos por partido y ahora, ante las bajas de Forrest y Howard, su aportación se vuelve crucial. Junto a él, Galbiati también espera que Simmons, que llegó el lunes, ya pueda empezar a sumar, pese a su teórica y normal falta de acoplamiento.

Con todo, el duelo en el Belgrado Arena no parece el más propicio para cambiar la dinámica. Estrella Roja acumula tres victorias consecutivas en la Euroliga y el viernes pasado dio un golpe encima de la mesa venciendo al Real Madrid por 90-75. El base Codi Miller-McIntyre y el alero Jordan Nwora, cada uno con 18 puntos, fueron los máximos anotadores del equipo.

El director de juego es uno de los exbaskonistas que tiene Sasa Obradovic junto a Chima Moneke, que está siendo de los más destacados del equipo ante las numerosas bajas con las que cuentan. En el club serbio lleva una media de 17 puntos en sus últimos cuatro partidos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre, Kalinic, Nwora, Motiejunas y Moneke --posible quinteto inicial--; Davidovac, Izundu, Miljenovic, Nedeljkovic, Ojeleye, Radosic y Yago.

BASKONIA: Nowell, Diallo, Luwawu-Cabarrot, Kurucs y Diakite --posible quinteto inicial--; Joksimovic, Simmons, Spagnolo, Villar, Sedekerskis, Diop y Frisch.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Latisevs y Bittner.

--PABELLÓN: Belgrade Arena.

--HORA: 21.00/Movistar+ Deportes 3.