El Baskonia naufraga en Milán y se aleja del 'Top 10'

Markus Howard con el Kosner Baskonia - IRINA R. HIPOLITO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha caído este martes ante el EA7 Emporio Armani Milán (109-89) en la jornada 26 de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, un partido que se le fue al conjunto vitoriano en un espeso tercer cuarto, gracias al acierto de tres de los italianos, y que le aleja del 'Top 10' de la máxima competición continental.

A pesar de los 21 puntos y 26 de valoración del base estadounidense Markus Howard, el cuadro vasco, que hasta entonces se había mantenido en la lucha, encajó un 27-15 tras el descanso que le descolgó de sus opciones de lograr su primera victoria a domicilio del año en la Euroliga. Devin Booker, Zach Leday y Shavon Shields, con 21, 19 y 17 tantos cada uno, castigaron a los de Paolo Galbiati.

En el arranque del choque en el Allianz Cloud, Markus Howard se echó el equipo a la espalda junto a Rodions Kurucs para ofrecer las primeras ventajas a los baskonistas (7-12). Sin embargo, el conjunto local reaccionó como mejor sabe, desde la línea de tres, una faceta en la que gozan del tercer mejor porcentaje de toda la Euroliga.

Con 5 de 6 en triples y un 72% de acierto en tiros de dos, con el pívot Devin Booker erigiéndose como líder anotador -nueve puntos en el primer periodo-, los italianos consiguieron darle la vuelta al duelo, aunque los triples finales del base estadounidense y del alero letón -que cerraron el cuarto con nueve y siete puntos, respectivamente- mantuvieron al equipo de Paolo Galbiati en la pomada (32-29).

La efectividad de Howard, metiendo dos nuevos tiros desde el perímetro -y llegando al intermedio con un 100% de acierto en tiros de dos y un 80% de tres, con cuatro de cinco intentos anotados-, y la seguridad de Kobi Simmons desde la línea personal rescataron la iniciativa para el cuadro vasco (40-41), aunque esta duró poco.

Los intercambios de liderato se sucedieron y, a pesar de los cinco tantos seguidos del ala-pívot nigeriano Eugene Omoruyi en el último minuto, Milán consiguió marcharse por delante, aunque por la mínima, al descanso gracias a dos tiros libres del serbio Marko Guduric (57-56).

En la reanudación, Howard volvió a empatar desde la línea de 6,75 (59-59), un simple espejismo antes de la llegada del huracán italiano, que acribilló a triples a los vitorianos y que mejoró sus prestaciones defensivas.

Un tremendo parcial de 20-4 dejó 16 puntos abajo (79-63) al cuadro vasco, que frenó la sangría con un 8-0 que le volvía a meter en el partido (79-71). Aún así, los del exbaskonista Peppe Poeta estiraron su renta en un último minuto que les permitió afrontar el último punto con una docena de puntos de renta (84-71).

Otro triple de Shavon Shields aclaró las intenciones de los locales al comienzo del último cuarto (87-71), mientras la confianza de Baskonia decaía. La diferencia aumentaba hasta los 20 puntos, y el equipo se centró exclusivamente en tratar de maquillar el resultado para equilibrar el basketaverage -tras el 88-78 de diciembre en el Buesa Arena-.

Sin embargo, los transalpinos no cedieron y confirmaron su sólida victoria. El viernes, Baskonia, decimosexto (9-17) a seis triunfos del 'Top 10', espera al Barça en Vitoria en una nueva jornada continental, mientras que el domingo tratará de certificar en Liga Endesa ante el Gran Canaria su condición de cabeza de serie en la Copa del Rey.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN, 109 - KOSNER BASKONIA, 89 (57-56, al descanso).

--EQUIPOS.

EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN: Guduric (10), Ellis (9), Shields (17), Leday (19) y Booker (21) --quinteto inicial--; Mannion (5), Brooks (14), Ricci (3), Flaccadori (10) y Dunston (1).

KOSNER BASKONIA: Howard (21), Forrest (8), Radzevicius (4), Kurucs (9) y Diop (4) --quinteto inicial--; Diakite (-), Simmons (14), Omoruyi (7), Luwawu-Cabarrot (19), Spagnolo (1) y Frisch (2).

--PARCIALES: 32-29, 25-27, 27-15 y 25-18.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Ryzhyk y Bittner. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Allianz Cloud.