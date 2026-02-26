El Baskonia paga su resaca con una paliza del Valencia Basket

Archivo - Clément Frisch, en un partido con el Kosner Baskonia. - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado este jueves por un rotundo 79-108 en su visita al Kosner Baskonia durante la jornada 29 de la fase regular de la Euroliga, en un partido encarrilado por el equipo 'taronja' en el inicio gracias a su puntería desde el perímetro y aprovechando la resaca de los vitorianos tras haber festejado su título de la Copa del Rey.

En el Fernando Buesa Arena, el equipo visitante no hizo pasillo al flamante campeón copero y además empezó con un 0-7 de parcial que dejó claras sus intenciones de ir a machete. Sergio de Larrea y Omari Moore habían abierto esas hostilidades, pero en realidad el Valencia fijó su velocidad de crucero gracias al acierto exterior de Jean Montero.

Igualmente Nate Reuvers era un pilar en el poste bajo, ampliando poco a poco las distancias en favor del equipo entrenado por Pedro Martínez. Tras su dolorosa eliminación copera en las semifinales frente al Real Madrid, el conjunto valenciano necesitaba lavarse heridas cuanto antes y el 16-35 de este primer periodo así lo evidenció de forma cristalina.

Pese al amago de reacción por obra de Eugene Omoruyi, los locales no se enchufaron durante un segundo cuarto donde actores secundarios del equipo rival, como Matt Costello y Braxton Key, también se unieron al festival anotador. El 35-68 del descanso era un tanteo sonrojante para el Baskonia, que regresó de vestuarios con algo más de intensidad.

Aun así, los pupilos de Paolo Galbiati solo se agarraron al ímpetu de Timothé Luwawu-Cabarrot, pues no había muchos más recursos en ataque. La renta del Valencia se mantuvo e incluso por momentos creció hasta un +40 que dejó todo visto para sentencia. Más allá de un mate vistoso y dos tapones de Mamadi Diakite, la segunda mitad pareció sobrarle a todos.

Al menos Markquis Nowell mejoró sus estadísticas, viendo que Markus Howard había vuelto a su versión discreta con la que acostumbraba a la afición baskonista antes de su efímero despertar en la Copa del Rey. Con esa resignación, las gradas del Buesa Arena decidió ponerse a cantar y a veces aplaudir, puesto que el triunfo 'taronja' iba a ser inevitable.

Dicho y hecho, el cuadro valenciano sentenció sin percances de ningún tipo esa buena cosecha para su casillero en la tabla; así, con su actual balance de 19-10 sigue ocupando posiciones cabeceras. Por su parte, el Baskonia celebró el debut oficial de Juom Maker Bol en la Euroliga y con esta derrota se quedó con balance de 9-20 en los puestos más rezagados.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 79 - VALENCIA BASKET, 108 (35-68, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Howard (5), Forrest (6), Radzevicius (4), Frisch (-) y Diakite (6) --quinteto inicial--; Villar (-), Omoruyi (15), Bol (3), Luwawu-Cabarrot (16), Simmons (7), Spagnolo (4) y Nowell (13).

VALENCIA BASKET: Montero (20), De Larrea (5), Puerto (9), Pradilla (11) y Sako (4) --quinteto inicial--; Moore (9), Badio (4), López-Arostegui (5), Key (14), Thompson (6), Reuvers (13) y Costello (8).

--PARCIALES: 16-35, 19-33, 23-25 y 21-15.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Hordov y Silva. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 9.115 espectadores.