El Baskonia quiere olvidar en Milán su irregularidad como visitante

El Kosner Baskonia buscará su segunda victoria a domicilio de la temporada en el encuentro de este martes (20.30 horas) ante el EA7 Emporio Armani Milán correspondiente a la jornada 26 de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 para seguir soñando con alcanzar un todavía muy lejano 'Top 10' en el inicio de una doble semana en la que necesita el pleno de triunfos.

El equipo baskonista afronta una semana de máxima exigencia con tres partidos en apenas seis días con la búsqueda de certificar su condición de cabeza de serie en la Copa del Rey el próximo domingo en la Liga Endesa. Pero antes, los pupilos de Paolo Galbiati encaran dos citas en la máxima competición continental para tratar de reconducir su rumbo en el torneo donde el balance es de 9-16, una a domicilio, su dolor de muelas, y otra en casa, su alivio, ante el Barça. Para seguir soñando en Europa, necesita encadenar por fin una buena serie de triunfos.

Ya la victoria al calor del Fernando Buesa Arena en la pasada fecha frente al Zalgiris Kaunas (102-91) insufló cierta alegría al conjunto vasco, frenada por la derrota en la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife (89-85). El conjunto vitoriano tiene este martes una nueva oportunidad para sumar la segunda victoria a domicilio en lo que va de campaña en la Euroliga y tratar de acercarse al 'Top 10', ahora a cinco triunfos, por el que está luchando el EA7 Emporio Armani Milán, que lo tiene a dos.

Tras romper ante el Anadolu Efes (75-89) con más de un año sin ganar como visitante en la máxima competición continental, esa maldición volvió a aparecer con las derrotas en las dos siguientes salidas de mucha más exigencia ante el Panathinaikos (93-74) y el Fenerbahce (84-71). Ahora, le tocará rendir visita a un equipo italiano, al que sometió en Vitoria (88-78), pero frente al que ha perdido en sus últimas cuatro visitas a su cancha.

El Olimpia Milano, un tanto irregular toda la temporada, llega al duelo tras imponerse en casa al Partizán serbio (85-79), en un partido en el que Zach LeDay fue uno de los jugadores más destacados con 20 puntos y 19 de valoración, acompañado por Josh Nebo, que firmó 15 puntos y 19 de valoración.

Estos dos jugadores son algunos de los importantes del conjunto que entrena Peppe Poeta, junto al tirador Shavon Shields y los 'pequeños' Armoni Brooks y Quinn Ellis, y el experimentado Marko Guduric. En cambio, no estará uno clave como Leandro Bolmaro, lesionado, ni el base nacionalizado español Lorenzo Brown, al que ha 'cortado' su equipo. El Baskonia deberá vigilar el tiro de tres del conjunto local, el tercero con mejor porcentaje de la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

EA7 EMPORIO ARMANI MILÁN: Brooks, Ellis, Shields, Leday y Booker --posible quinteto inicial-- Nebo, Guduric, Mannion, Dunston, Ricci y Flaccadori.

KOSNER BASKONIA: Villar, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Simmons, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Diakite, Frisch, Omoruyi, Howard y Joksimovic.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Ryzhyk y Bittner.

--PABELLÓN: Allianz Cloud.

--HORA: 20.30/Movistar+ Deportes 3.