Un Baskonia sin remedio pierde también en Belgrado

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS)

El Kosner Baskonia perdió (80-66) este miércoles en su visita al Partizán Belgrado en la undécima jornada de la Euroliga, siempre a remolque y lejos de cambiar su mala dinámica en la máxima competición continental para seguir colista.

Los de Velimir Perasovic perdieron 17 balones, defendieron mal la pintura y tuvieron pobres porcentajes de acierto, fuera de partido desde el inicio. Chris Duarte (15 puntos) y el regreso tras lesión de Rodions Kurucs fue lo más destacado de un Baskonia que sigue lejos del nivel europeo, con un 1-10 en el fondo de la tabla.

Como colista de la Euroliga, al equipo vasco no le quedaba otra que sufrir para intentar sumar en el Belgrado Arena, pero no encontró su ritmo, ni opciones ante un Partizan mucho más equipo y que se metió en el 'Top 10' con su sexta victoria. Los de Perasovic, en busca de su primera victoria continental tras algo de mejora en Liga Endesa, fueron a remolque tanto en el primer tiempo como en el segundo. Chris Duarte fue el mejor de inicio.

El dominicano firmó 12 puntos al descanso pero no se libró de la falta de puntería que complicó a un Baskonia que se complicó ya con una mala puesta en escena. Un 3 de 13 en el triple para Partizan ayudó a los visitantes a igualar el marcador en el segundo cuarto, pero en los locales, el reparto de protagonismo fue más coral.

Tonye Jekiri, Carlik Jones, Vanja Marinkovic o el recién llegado Robert Franks probaron la fe de un Baskonia que, tras el descanso, tuvo otro mal comienzo. Nikola Tanaskovic llevó la máxima al luminoso en favor de los serbios (52-42) y el Baskonia reaccionó con Matteo Spagnolo y Kenneth Faried, pero de nuevo los de Joan Peñarroya tuvieron más armas para seguir al mando.

Jones volvió a la carga y, pese a un par de triples lejanos de Rodions Kurucs y Clément Frisch, los de Vitoria solo maquillaron esa desventaja (65-60) de cara al último cuarto. Para complicarse otro poco, los de Perasovic encadenaron varias pérdidas en ese parcial definitivo y la solidez local se hizo insalvable para un Baskonia con la confianza muy tocada en lo que se refiera a Euroliga.

Los vascos se precipitaron, con la falta de puntos que lastra su temporada, y Alessandro Pajola, con su segundo y tercer triple de la noche, dio el golpe definitivo. Los de Perasovic, con casi un mes en el cargo y muy poco fondo de armario aunque ya llegan los refuerzos de Roland Smits y Kenan Kamenjas, se quedaron en seis puntos en los últimos diez minutos alargando una mala temporada que, de momento, no tiene remedio.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO PARTIZÁN BELGRADO, 80 - KOSNER BASKONIA, 66. (42-38, al descanso).

--EQUIPOS.

PARTIZAN BELGRADO: Jones (16), Marinkovic (6), Thompson (4), Franks (7) y Jekiri (17) --quinteto inicial--; Pajola (9), Reeves (-), Vildoza (2), Lakic (5), Tanaskovic (14).

KOSNER BASKONIA: Simmons (5), Duarte (15), Joksimovic (2), Stewart (6) y Frisch (8) --quinteto inicial--; Lawson (6), Spagnolo (6), Kurucs (10), Faried (8).

--PARCIALES: 23-18, 19-20, 23-22, 15-6.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Latisevs y Boubert. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Belgrado Arena.