Baskonia sale del agujero ante el Hapoel en un festival ofensivo

Archivo - Trent Forrest durante un partido con el Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Baskonia sale del agujero ante el Hapoel y hace un favor

El equipo vitoriano bate 118-109 al quinto clasificado y ayuda a los intereses de Real Madrid, Valencia y Barça en la Euroliga

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia puso fin este viernes a su mala dinámica en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 con una victoria clara y alegre por 118-109 ante el Hapoel Tel Aviv israelí pese a jugar sin el apoyo del Fernando Buesa Arena y después de ser mejor en defensa que su rival tras una primera mitad marcada por los ataques sin freno.

Después de siete derrota seguidas y casi dos meses sin ganar en la máxima competición continental, el conjunto baskonista volvió a sonreír ante uno de los candidatos al 'Top 4' y de paso echó una mano al Real Madrid, al Valencia Basket y al Barça que tienen a los de Dimitris Itoudis un rival directo.

Los de Paolo Galbiati lo lograron gracias a un juego colectivo que funcionó muy bien, con siete jugadores con dobles dígitos y liderados por Trent Forrest (22), el acierto en el triple (14/32) y a un mayor endurecimiento defensivo tras el descanso que no encontró la respuesta visitante en el otro aro.

Y es que Baskonia y Hapoel firmaron la mayor anotación conjunta al descanso de la historia de la Euroliga. 131 puntos entre ambos tras el espectacular 67-64 de unos primeros 20 minutos donde las defensas apenas hicieron acto de aparición y donde los triples en el bando local (9) y los innumerables '2+1' en el visitante hicieron que el marcador del desangelado Buesa Arena fuese el más trabajador.

El conjunto israelí vivió de inicio de la inspiración de Elijah Bryant, autor de 19 de los 31 puntos de los Dimitris Itoudis en el primer cuarto y sin fallar ninguno de sus tiros. Solo dos falló en esa apertura el Hapoel, pero, aunque llegó a doblar de inicio al equipo vitoriano (8-16), no le pudo dar continuidad para romper el encuentro porque su rival respondió con su acierto exterior, comandado por Luwawu-Cabarrot.

Y la alegría ofensiva de los primeros diez minutos en el feudo de la calle Zurbano no sólo no se frenó en los segundos sino que se multiplicó, algo que no castigó a los de Paolo Galbiati, que fueron casi a los 40 anotados en un partido de arreones entre ambos y que provocó además varias alternativas en el electrónico.

MEJORA DEFENSIVA TRAS EL DESCANSO

Bryant, menos efervescente, encontraba relevo en Chris Jones, autor de un '3+1', Antonio Blakeney o Dan Oturu, mientras que el campeón de la Copa del Rey seguía con su juego más coral y con todos sus jugadores participando, entre ellos un Rodions Kurucs de vuelta para aliviar los males de la enfermería del conjunto vitoriano que llegó a mandar 46-39 y que fue a los vestuarios por delante gracias a un parcial final de 10-2 (67-64).

Galbiati e Itoudis aleccionaron a sus respectivas huestes en el tiempo de reflexión para pedir una mejora defensiva. El partido comenzó a endurecerse más, con más faltas, ya no acompañadas de '2+1', y con más visitas a lo tiros libres. El ritmo bajó y ahí supo manejarse mejor el Baskonia para afianzar su ventaja y no soltarla.

El Hapoel, en cambio, se atascó en ataque, donde fue perdiendo acierto y además encadenó un carrusel de pérdidas seguidas que no desaprovecharon los locales para empezar a ver cerca el final de la mala racha. Un triple de Simmons casi sobre la bocina puso un óptimo 92-81 para los diez minutos finales.

Esta vez, el equipo vitoriano no se quedó sin energía ni se dejó llevar, mientras que el Hapoel, con más presión por la clasificación, continuó atenazado y pagando el bajón de Bryant y el flojo partido de Micic. Los visitantes trataron de no desengancharse con los triples, pero la energía final de Diakite terminó por dejarles sin opciones.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 118 - HAPOEL TEL AVIV, 109 (67-64, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Forrest (22), Villar (3), Radzevicius (12), Kurucs (9) y Diakite (15) --quinteto inicial--; Omoruyi (11), Simmons (14), Nowell (3), Spagnolo (6),(10) Frisch, Luwawu-Cabarrot (13) y Hrabar (-).

HAPOEL TEL AVIV: Micic (8), Wainright (3), Bryant (26), Malcolm (6) y Oturu (21) --quinteto inicial--; Blakeney (19), Motley (8), Madar (-), Randolph (-), Edwards (5) y Jones (13).

--PARCIALES: 28-31, 39-33, 25-17 y 26-28.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Jovcic y Boubert. Eliminaron por faltas a Wainright.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.