El Bàsquet Girona incorpora al alero Cameron Hildreth hasta final de temporada

Archivo - Cameron Hildreth (Wake Forest) penetra ante Drake Powell (North Carolina) durante los cuartos de final del torneo ACC en Charlotte - Europa Press/Contacto/Scott Kinser - Archivo

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Bàsquet Girona ha anunciado este martes el fichaje del alero británico Cameron Hildreth hasta final de temporada, un refuerzo con el que el conjunto catalán busca apuntalar su juego exterior tras la reciente lesión de Maxi Fjellerup.

Hildreth, nacido en Worthing (Inglaterra) en 2002 y con 1,95 metros de altura, llega procedente de los Noblesville Boom, equipo vinculado a los Indiana Pacers en la G League, donde ha competido durante la presente campaña antes de dar el salto al baloncesto europeo.

El nuevo jugador 'gironí' se formó en el Surrey Scorchers de la liga británica antes de iniciar su etapa universitaria en Estados Unidos con Wake Forest, donde ha militado entre las temporadas 2021/22 y 2024/25. En su último curso en la NCAA disputó 30 partidos con promedios de 14,8 puntos, 3,8 rebotes y 2,7 asistencias por encuentro.

En la actual temporada en la G League, Hildreth ha participado en 35 partidos, firmando una media de 13,3 puntos, 3,3 rebotes y 3,4 asistencias, confirmando su capacidad para aportar en diferentes facetas del juego. Además, cuenta con experiencia internacional en categorías inferiores con la selección inglesa, con la que ha sido internacional en U16 y U18, y participó en el Adidas Next Generation Tournament en la campaña 2019/20.

El director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, explicó que la incorporación responde a la necesidad de reforzar el perímetro. "Después de la lesión de Maxi, consideramos que debíamos reforzar el juego exterior del equipo. Cameron es un jugador muy versátil: ha jugado de alero y de escolta, e incluso esta temporada ha actuado como base debido a las lesiones de su equipo", señaló.

"Es un jugador con buena capacidad para correr en transición y finalizar cerca del aro, que además aporta intensidad defensiva y mucha energía. Creemos que encaja muy bien con nuestra filosofía y que nos puede ayudar en este tramo final de la temporada", añadió.