El blaugrana Yoan Makoundou estará unas seis semanas de baja por una lesión en la rodilla izquierda

Archivo - El jugador francés Yoan Makoundou - Ann-Dee Lamour / DPPI / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador francés Yoan Makoundou, uno de los últimos fichajes del Barça de baloncesto para esta temporada, estará alrededor de seis semanas de baja debido a una agudización de una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda, según informó este jueves el club blaugrana.

Makoundou seguirá un tratamiento conservador para tratar esta dolencia, que le impedirá participar en el estreno oficial del conjunto dirigido por Aleksander Sekulic en la Lliga Catalana, que se disputa desde este miércoles y hasta el domingo en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.

El francés es una de las tres ausencias del Barça para el partido de este jueves, junto a Tosan Evbuomwan, que también está lesionado, y Kevin Punter, que se encuentra ausente por control de cargas.

Los 'culers' afrontan en Tarragona su primer reto de la temporada después de haber disputado únicamente un encuentro de preparación, precisamente ante el MoraBanc Andorra, al que superó por 96-101 tras una prórroga. Tras medirse de nuevo al conjunto andorrano este jueves, el Barça se enfrentará el viernes al Bàsquet Manresa.