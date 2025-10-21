Brittany Brewer firma con el Joventut hasta el final de temporada

Brittany Brewer firma con el Joventut Badalona hasta el final de temporada. - CLUB JOVENTUT BADALONA

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona ha cerrado este martes la incorporación de la pívot estadounidense Brittany Autumn Brewer, de 27 años y de 1,96 metros de estatura, para la plantilla de su primer equipo femenino.

"El club y la jugadora estadounidense han llegado a un acuerdo hasta el final de temporada, y Brewer, con experiencia en la Liga Endesa, aterriza para reforzar la pintura verdinegra", indicó la 'Penya' en su página web.

Nacida el 6 de noviembre de 1997 en Abilene (Texas, EE.UU.), militó las dos últimas temporadas en las filas del Kutxabank Araski, donde disputó un total de 57 partidos, de promedio anotando 8,5 puntos y cogiendo 4,5 rebotes.

"La pívot estadounidense llega a Badalona para aportar su potencia física, capacidad para el rebote y experiencia internacional en el conjunto verdinegro. Brewer es conocida por su versatilidad en la pintura, su intimidación defensiva y su habilidad para anotar cerca de la pintura y con buen lanzamiento de 3-4 metros", subrayó el Joventut en su comunicado.

"Tras la salida de Gaye, el Joventut se ha movido rápido en el mercado y refuerza al equipo con una pívot de garantías", concluyó la 'Penya' en su nota de prensa, aludiendo al hecho de que Aby Gaye recientemente haya rescindido el contrato que tenía con el Joventut hasta junio de 2026.