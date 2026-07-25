Cameron McGriff firma por una temporada con el MoraBanc Andorra

Archivo - Cameron McGriff, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Ron Palmer - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador estadounidense Cameron McGriff, ala-pívot de 28 años y 2,01 metros de altura, ha firmado por una temporada con el MoraBanc Andorra tras haber acumulado experiencia tanto en el baloncesto norteamericano como en Europa.

Nacido el 30 de septiembre de 1997 en Grand Prairie, Texas (EE.UU.), 'Cam' McGriff se formó en la Universidad de Oklahoma State y "a lo largo de su carrera ha defendido los colores del Okapi Aalst belga, el AEK Atenas griego, con quien disputó la Basketball Champions League, y el Le Mans francés", según indicó este viernes el Bàsquet Andorra en una nota.

Esa trayectoria ha combinado varias etapas en la NBA G League y un breve paso por los Portland Trail Blazers. "Ala-pívot con capacidad para abrir la pista gracias a su tiro exterior, destaca también por su intensidad, su físico y su polivalencia a los dos lados de la pista", subrayó la entidad andorrana en su comunicado oficial.

El director deportivo del Bàsquet Andorra, Jordi Ardèvol, auguró que McGriff "aportará tiro exterior, capacidad defensiva y presencia en el rebote". "Es un jugador extremadamente competitivo, una cualidad que destacan todas las referencias que hemos recibido. Además, en los últimos años ha evolucionado su juego y esta polivalencia nos dará muchas opciones tanto en ataque como en defensa", añadió al respecto.

"McGriff es el sexto fichaje confirmado para la próxima temporada después de Owen Aquino, Lazar Mutic, Kassius Robertson, James Akinjo y Wes Iwundu, y reforzará el juego interior tricolor gracias a su perfil atlético y versátil, aportando energía, solidez y competitividad a una plantilla que continúa configurándose para afrontar un nuevo curso en la Liga Endesa", concluyó el club del Principado en su texto de prensa.