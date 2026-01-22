El campeón augura una noche dura para el Baskonia

Archivo - Timothe Luwawu-Cabarrot durante un partido del Kosner Baskonia - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia tendrá otra salida difícil en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 cuando visite este viernes (18.45 horas) al Fenerbahce turco, actual campeón, segundo clasificado y en buen momento de forma, lo que exigirá una notable mejora del equipo vitoriano tras su última derrota en Atenas.

El conjunto que entrena Paolo Galbiati tiene cada vez más complicado poder aspirar al 'Top 10' de la clasificación, el cual tiene a cinco triunfos de distancia, y tener opciones de jugar los 'playoffs' de la máxima competición continental. Tras romper la semana pasada su mala racha a domicilio ante el Anadolu Efes turco, volvió a flojear lejos del Fernando Buesa Arena el pasado martes, aunque enfrente tenía un rival de más entidad como el Panathinaikos griego.

Los de Ergin Ataman maniataron a los baskonistas en ataque y se impusieron por un claro 93-74 en un choque ya dominado desde el primer cuarto por los locales. Esto es algo que debe mejorar el Baskonia, que está 1-11 a domicilio, en su segundo duelo como visitante de la semana ya que enfrente está un Fenerbahce que en casa suele mostrarse bastante sólido, con un balance de 9-3, y que está en buena dinámica, con un 8-2 en los últimos diez partidos, sólo igualado por el entonado Real Madrid.

El equipo que dirige Sarunas Jasikevicius tiene como sello predominante la defensa, siendo la mejor de la Fase Regular con algo más de 79 puntos encajados por partido y cuya intensidad crece ante su afición. De hecho, sólo el Dubai Basketball y el Estrella Roja pudieron anotar más de 80 puntos con 93 y 86, aunque fue al principio de la temporada cuando no tuvo el mejor de sus arranques.

Desde entonces, el Panathinaikos, que anotó 81 y fue el tercero y último en ganar en la cancha turca, y el Olympicos, que hizo 80 y perdió, han sido los mejores a nivel ofensivo como visitantes ante un Fenerbahce que, a modo de ejemplo, en el Ulker Sports and Event Hall atenazó a dos de los mejores ataques como el del Hapoel israelí (68) y el Valencia Basket (79).

El actual campeón, que marcha segundo clasificado con 15-7 y un partido menos, viene de ganar con mucho trabajo a domicilio el pasado miércoles a la Virtus italiana (80-85) gracias a una segunda parte donde dejó a su rival en 33 puntos y con un gran Talen Horton-Tucker, autor de 28 puntos para un equipo que sigue con problemas de bajas y que no pudo contar en Bolonia con un puntal como el exbase del Baskonia Wade Baldwin IV, duda hasta última hora y que firmó 24 puntos y 7 asistencias en la victoria 93-108 de hace tres semanas en el Buesa Arena.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FENERBAHCE: Mahmutoglu, Biberovic, Melli, Hall y Birch --posible quinteto inicial-- De Colo, Horton-Tucker, Bacot Jr, Jantunen, Bitim, Birsen, Baldwin IV y Boston Jr.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Forrest, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Villar, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Diakite, Frisch, Omoruyi y Joksimovic.

--ÁRBITROS: Hordov, Vilius y Vyklicky.

--PABELLÓN: Ulker Sports and Event Hall.

--HORA: 18.45/M+ Deportes 2.