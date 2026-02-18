Archivo - Facu Campazzo durante el Real Madrid-Unicaja de la Liga Endesa 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El campeón Unicaja amenaza el primer gran examen del Real Madrid

El conjunto madridista se mide en la Copa del Rey a su verdugo en la última final y en las semifinales de 2023

El Real Madrid y el Unicaja vivirán este jueves (21.30 horas) un segundo cuarto de final de la Copa del Rey de baloncesto que se disputa hasta el domingo en el Roig Arena de Valencia con visos de estar entretenido e igualado, con ligero favoritismo para el conjunto madridista, deseoso de ajustar cuentas con el defensor del título.

El equipo madrileño y el malagueño se verán las caras en el cierre de la primera jornada de la 'fiesta del baloncesto español' en una reedición de la última final copera que coronó en el Gran Canaria Arena a los de Ibon Navarro con mucha autoridad, 93-79, sobre los entrenados entonces por Chus Mateo.

Este fue el tercer título copero para la entidad cajista y el segundo en los tres últimos años después de levantar también el título en el Olímpic de Badalona ante el Tenerife (83-80), en una edición donde tumbó en los cuartos al Barça (89-87) y en las semifinales a un Real Madrid (93-82) que ya sabe que el actual campeón eleva sus prestaciones en esta competición donde cada partido hay que afrontarlo al cien por cien y donde las sorpresas siempre están al acecho.

Ese deseo de ajustar cuentas pendientes en la Copa del Rey es el que debe controlar el equipo madridista, ya con la presión añadida de ser siempre favorito en los últimos años y donde el proyecto que lidera Sergio Scariolo, encargado de hacer campeón por primera vez al Unicaja en 2005 precisamente ante su actual club, afronta su primer gran examen.

Y esa exigencia es la que puede relajar más al actual campeón en su intento de defender su título lo más lejos posible, algo que no pudo hacer en 2024, en 'su' Martín Carpena, donde cayó, curiosamente, ante su víctima de la final anterior en la primera ronda. En la primera defensa, en 2006, cayó en semifinales ante el Valencia Basket.

Real Madrid y Unicaja se conocen bien después de haber lidiado ya varias batallas en los últimos años, final de Supercopa Endesa en 2024 y semifinales por el título en 2025 incluidos, la última el pasado domingo en la Liga Endesa, con triunfo por 92-96 del conjunto de Scariolo en el feudo costasoleño tras levantar 17 puntos tras el descanso. También remontó en el choque de la primera vuelta liguera, donde llegó a ir perdiendo de 12 iniciado el tercer cuarto.

En ambos partidos fue clave un Mario Hezonja que ha sido letal ante este rival, que no ha encontrado la forma de parar al alero croata que, salvo excepciones, está a un gran nivel en este primer tramo de 2026, muy exigente por la dureza de la Euroliga para un equipo que cuenta de todos modos con una plantilla amplia y que necesita sobre todo tener continuidad defensiva como ya ha mostrado en estos dos duelos ligueros por el Unicaja, donde encajó al descanso más de 50 puntos, para luego no permitir a su rival llegar a los 40 en ninguno de los dos.

Scariolo acude al Roig Arena con toda su plantilla sana, aunque tendrá que descartar a uno de sus tres extracomunitarios: el talentoso Lyles o los trabajadores Okeke y Deck. Navarro, por su parte, tiene problemas de bajas ya que tiene complicado poder contar con dos jugadores importantes como Tyson Pérez y Alberto Díaz, además de Killian Tillie, y que habrá estudiado bien el último partido en busca de volver a ser muy competitivo, entre ellas las pérdidas que le lastraron en el cuarto final. Dominar el rebote y el acierto desde el triple será clave para las opciones de ambos de estar el fin de semana en la capital del Turia.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Garuba, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Len, Kramer, Procida y Almansa.

UNICAJA: Perry, Duarte, Barreiro, Webb y Balcerowski --posible quinteto inicial-- Kalinoski, Cobbs, Djedovic, Rubit, Sulejmanovic, Díaz y Pérez.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 21.30/DAZN.