Carlos Jiménez, nuevo Coordinador de Formación de Selecciones Masculinas

El nuevo Coordinador de Formación de Selecciones Masculinas de la FEB, Carlos Jiménez. - FEB

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carlos Jiménez, actual Team Manager de la Selección Masculina Absoluta, aumenta su responsabilidad en la Federación Española de Baloncesto (FEB) uniéndose al Área Deportiva para asumir el cargo de Coordinador de Formación de Selecciones Masculinas, según confirmó la FEB este martes.

Con esta nueva responsabilidad, de especial relevancia en el organigrama deportivo de la FEB, Carlos Jiménez se encargará de coordinar a nivel técnico todas las selecciones masculinas de formación. Además, tendrá la responsabilidad directa sobre las selecciones U17, U18, U19 y U20, las últimas categorías antes de la absoluta.

En sus nuevas funciones, Carlos Jiménez trabajará mano a mano con David Soria, que continúa ejerciendo como Coordinador de Formación de las selecciones masculinas entre las categorías U12 a U15 y, dentro de la estructura deportiva de la FEB, asume la responsabilidad directa sobre la U16.

Junto a su nueva labor de coordinación, Carlos Jiménez mantiene su rol de Team Manager de la Selección Absoluta Masculina y Embajador de la FEB, así como su vínculo con la Liga U como representante de la Federación en la competición.