Casademont Zaragoza reta al campeón Valencia Basket en unos 'Play-offs' abiertos en la LF Endesa

Cuadro de los 'Play-offs' de la Liga Femenina Endesa 2025/26 - LF ENDESA

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 'Play-offs' de la Liga Femenina Endesa arrancan este jueves con una lucha abierta por el título, una pelea comprimida y exigente que pondrá a prueba el dominio mostrado por el Casademont Zaragoza durante la Liga Regular y la capacidad del vigente campeón, el Valencia Basket, para revalidar la corona conquistada el pasado curso, con permiso del Spar Girona y resto de aspirantes.

Tras 30 jornadas de Liga Regular, el conjunto aragonés cerró como líder con un sólido balance de 27-3, por delante del Spar Girona (24-6), del Valencia Basket (21-9) y del Hozono Global Jairis (19-11), los cabezas de serie, mientras que Perfumerías Avenida (18-12), Durán Maquinaria Ensino (16-14), Innova-TSN Leganés (15-15) e Ingeniería Ambiental CAB Estepona (14-16) completan el cuadro por el título.

Así, el Casademont Zaragoza parte como principal referencia después de dominar con autoridad el campeonato. Las aragonesas cerraron su liderato con una contundente victoria ante el Cadí La Seu (91-65) y ahora se medirán al Ingeniería Ambiental CAB Estepona, octavo clasificado y una de las grandes sorpresas del curso en su estreno en la élite.

El equipo andaluz, con balance negativo de 14-16, ha firmado una temporada histórica al colarse en los 'Play-offs' y buscará prolongar su ilusión ante un rival que, además de su regularidad, contará con el factor cancha a favor en todas las eliminatorias que dispute. Realmente, parece una utopía qie el Estepona pueda hincarle el diente al Casademont Zaragoza.

También con galones afronta esta primera ronda el Spar Girona, segundo clasificado tras cerrar la Liga Regular con una convincente victoria en la pista del IDK Euskotren (58-84) y un balance de 24-6. El conjunto catalán se cruzará con el Innova-TSN Leganés, séptimo con un equilibrado 15-15 y otro de los recién llegados que quiere seguir dando pasos en la categoría.

La defensa del título recaerá en un Valencia Basket que terminó tercero y que afronta una eliminatoria exigente ante el Durán Maquinaria Ensino. Las 'taronja', vigentes campeonas, cayeron en la última jornada frente al Hozono Global Jairis (67-60) y buscarán recuperar sensaciones ante un conjunto lucense que cerró la liga regular con triunfo ante Movistar Estudiantes (84-79) para asegurar una meritoria sexta plaza.

La vuelta se disputará en el Roig Arena, donde el equipo valenciano tratará de hacer valer su experiencia reciente en este tipo de citas y su condición de campeón para sostener su candidatura al título.

El cruce más equilibrado sobre el papel será el que enfrente al Hozono Global Jairis y al Perfumerías Avenida. Cuartas y quintas clasificadas, separadas por apenas una victoria, protagonizan una eliminatoria de máxima exigencia entre un Jairis que sigue consolidando su crecimiento competitivo y un Avenida que, pese a no firmar su fase regular más brillante, siempre eleva su nivel cuando hace falta.

Los cuartos de final se disputarán a ida y vuelta entre este jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo, con ventaja de campo para el mejor clasificado. Las semifinales se jugarán el 7 y 10 de mayo, mientras que la final se resolverá al mejor de tres partidos los días 14, 17 y, si fuese necesario, 23 de mayo.