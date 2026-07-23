Casademont Zaragoza-Valencia Basket y Leganés-Jairis, semifinales de la Supercopa LF Endesa

Cuadro de semifinales de la Supercopa LF Endesa 2026. - FEB

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza-Valencia Basket y el Innova-tsn Leganés-Hozona Global Jairis son los enfrentamientos de semifinales de la Supercopa LF Endesa, que se celebrará en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz los días 26 y 27 de septiembre, según deparó el sorteo realizado este jueves.

El vigente campeón, el Casademont Zaragoza, iniciará la defensa del título frente al Valencia Basket, actual la campeón de la Liga F Endesa y de la Copa de la Reina, en la primera semifinal de la Supercopa. Por su parte, el Innova-tsn Leganés se medirá al Hozono Global Jairis en la segunda semifinal, en un partido en el que el finalista aspirará a su primera Supercopa.

El torneo se disputará en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, y las semifinales se celebrarán el 26 de septiembre: el Casademont Zaragoza-Valencia Basket, a las 17.15 horas, y el Innova-tsn Leganés-Hozona Global Jairis, a las 20.00. Mientras que la final será el domingo 27, a las 17.00.