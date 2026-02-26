Los Celtics de Hugo González ven cortada ante los Nuggets su gran rancha

Hugo González durante un paritdo con los Boston Celtics de la NBA 25-26 - Europa Press/Contacto/Burt Harris

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics, equipo donde milita el español Hugo González, vieron cortado este miércoles su gran momento en la Liga Regular de la NBA 2025-2026 al caer de forma clara por 103-88 en su visita a los Denver Nuggets.

El alero madrileño pudo disfrutar de una decena de minutos en pista, jugando tan sólo en el primer y el último cuarto del choque, siendo en este último donde anotó sus cinco puntos, una canasta de dos y un triple. Dos rebotes, una asistencia y un robo completaron su estadística en el Ball Arena.

Los Nuggets, liderados por un gran Nikola Jokic, autor de 30 puntos y 12 rebotes, rompieron tras el descanso un choque igualado para poner fin a una racha de cinco victorias seguidas de los de Joe Mazzulla, que habían ganado hasta entonces nueve de sus últimos diez partidos. Pese a la vuelta de Jaylen Brown (23 y 11), los Celtics pagaron sus escasos 36 puntos tras el paso por los vestuarios y pobre porcentaje de lanzamiento (38,9 por ciento).