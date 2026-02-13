Chris Paul anuncia su retirada: "El baloncesto quedará grabado para siempre en mi ADN"

Archivo - Chris Paul, en un partido con Los Angeles Clippers. - Europa Press/Contacto/Ringo Chiu - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista estadounidense Chris Paul, de 40 años, ha anunciado su retirada como jugador profesional después de que los Toronto Raptors lo hayan cortado recientemente de su plantilla, y además ha afirmado que "el baloncesto quedará grabado para siempre" en su "ADN" gracias a una extensa trayectoria con éxitos como sus dos medallas de oro en Juegos Olímpicos.

"¡Eso es todo! Después de más de 21 años, me alejo del baloncesto. Mientras escribo esto, es difícil saber qué sentir, pero por una vez --la mayoría se sorprendería-- no tengo la respuesta, jaja. Pero, sobre todo, ¡estoy lleno de muchísima alegría y gratitud!", publicó Paul este jueves en un mensaje desde su cuenta oficial de Instagram.

"Aunque esta etapa como 'jugador de la NBA' ya pasó, el baloncesto quedará grabado para siempre en mi ADN. He estado en la NBA más de la mitad de mi vida, tres décadas. ¡Es una locura incluso decirlo! Jugar al baloncesto para ganarme la vida ha sido una bendición increíble, que también conlleva mucha responsabilidad", añadió 'CP3' en su mensaje.

"Lo acepté todo: lo bueno y lo malo. Como alguien que aprende constantemente, el liderazgo es difícil y no es para los débiles. A algunos les caerás bien y a muchos no. Pero el objetivo siempre fue el objetivo, y mis intenciones siempre fueron sinceras (¡Rayos, me encanta competir!)", concluyó el campeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012.

A sus 40 años, el base de Winston-Salem disputaba su vigesimoprimera temporada en la NBA y el pasado noviembre insinuó con vehemencia que sería la última. "El 12 veces All-Star y dos veces medallista de oro olímpico ha sido seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-NBA y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA en asistencias (12.552) y robos (2.728). Fue el primer jugador en anotar al menos 20.000 puntos y registrar al menos 10.000 asistencias", destacó finalmente la propia NBA.