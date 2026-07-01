Chus Bueno: "Euroliga cree firmemente en la colaboración y no en la fragmentación"

Archivo - Chus Bueno, CEO de Euroliga, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Euroliga, el español Chus Bueno, recalcó una vez más que su organismo "cree firmemente en la colaboración y no en la fragmentación" y que su deseo es el de "fortalecer la colaboración en todo el ecosistema del baloncesto" y convertir "a una de las principales competiciones deportivas del mundo en una empresa líder en el sector del deporte".

El directivo estuvo presente este miércoles en Barcelona en la reunión de los entrenadores de la competición para reflexionar sobre la pasada temporada y lo que esperan de esta próxima, y le recordó que desde su llegada el pasado mes de enero estableció "tres prioridades estratégicas claras".

Y una de ellas es "fortalecer la colaboración en todo el ecosistema del baloncesto, trabajando estrechamente con las ligas nacionales, los organismos rectores internacionales, los clubes y demás partes interesadas". "Creemos firmemente que la colaboración, y no la fragmentación, es la clave para crear valor sostenible y llevar el baloncesto europeo a un nuevo nivel comercial", subrayó en declaraciones facilitadas por Euroliga.

Bueno también apuntó que tienen como objetivo "aumentar el valor" de los activos de la competición, "acelerar el crecimiento del negocio y fortalecer el papel de la liga en el corazón del ecosistema del baloncesto europeo".

"Nuestra primera prioridad fue comprender y aprovechar el verdadero valor de la liga y sus clubes. Ese proceso dio como resultado una valoración de 1.400 millones de euros para Euroleague Basketball, que ya ha sido validada por el gran interés de inversores y ciudades deseosas de convertirse en franquicias como parte de nuestra expansión", remarcó en relación al cambio que vivirán los equipos.

El CEO de Euroliga también se refirió al deseo de "transformar este negocio a través de 'EuroLeague+'", una nueva plataforma directa al consumidor que reunirá la venta de entradas, la transmisión en directo, el 'merchandising' y la interacción con los aficionados en un único ecosistema digital, mientras que amplían "significativamente" la inversión "en contenido, tecnología y capacidades de datos".

"Nuestra ambición es clara y es transformar la Euroliga de Baloncesto de una de las principales competiciones deportivas del mundo a una empresa líder en el sector del deporte y el entretenimiento que genere valor duradero para nuestros clubes, nuestros aficionados, nuestros socios y todo el ecosistema del baloncesto europeo", sentenció.

Por su parte, el presidente de Euroliga, Dejan Bodiroga, indicó a los entrenadores que la competición es "fuerte" y que trabajan "a diario para fortalecerla aún más, tanto dentro como fuera de la cancha". "Estamos plenamente comprometidos a continuar nuestro camino, mejorando cada temporada y fortaleciendo la Euroliga año tras año", advirtió el serbio.