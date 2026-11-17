Archivo - El CEO de la Euroliga, Chus Bueno, durante la IV Edición del Business Sport Forum, organizado por Marca y Expansión. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la Euroliga, Chus Bueno, dejó claro este martes que su competición "nunca va a desaparecer" aunque la NBA aterrice en Europa, y calificó de "inaceptable" plantear esa posibilidad, al tiempo que defendió que el nuevo plan que están desarrollando "dará estabilidad y potenciará a sus franquicias", ya que habrá "un alto nivel económico".

"En estos diez meses de mandato, hemos trabajado para construir un plan de futuro que permita a los clubes, que durante 26 años han generado muchísimo valor para la liga, afrontar este futuro con ilusión. Tenemos un plan muy claro, transparente y en el que el mercado mundial de inversores se ha acercado muchísimo. Vamos a dar estabilidad y va a potenciar a las franquicias", valoró Chus Bueno en la IV Edición del Business Sport Forum, organizado por Marca y Expansión.

Y es que este proyecto a futuro ha salido adelante gracias a la unanimidad de todos los clubes, un factor que consideró "importante" para trasformar su empresa "en un modelo con franquicias que va a extenderse a los mercados, donde habrá gente que ponga su dinero".

"Presentamos un plan a 10 años en el que hay un alto nivel económico por la generación de ingresos -aumento del valor de clubes de 1.800 millones a 5.400 y el de la Euroliga de 1.400 millones a 8.000-, un crecimiento del 'asset value' -valoración de la compañía y de los clubes como franquicias- y un ecosistema con otras ligas. Se aprobó la apuesta por franquicias y su expansión, pasando a ingresar 650 millones en el plan proyectado", explicó.

Asimismo, frente a la propuesta de la NBA de llegar a Europa, los clubes también coincidieron en rechazarla. "No voy a hablar de lo que se dijo en la reunión, pero sí se decidió no aceptar esa propuesta. Aun así, seguimos abiertos por si la NBA quiera volver a ofrecer algo porque todos sabemos el poder que tiene, ya que somos una compañía muy abierta y proactiva", matizó.

Según Bueno, algo que tiene la Euroliga que no puede construir la liga estadounidense son "los 100 años de historia que han hecho crear una comunidad y tradición" en varias entidades. "En los últimos 26 años, contamos con 92 millones de 'fans' en Europa, tenemos un grandísimo producto y el talento europeo es el mejor talento del mundo. Si la NBA quiere venir para maximizar y hacerlo más rápido, fantástico, pero los clubes tienen derecho a capturar su valor", advirtió.

En caso de que se formalice una alianza entre ambas competiciones, Bueno tiene claras las condiciones ineludibles para que pueda llevarse a cabo. "Los clubes y la Euroliga han generado mucho valor durante 26 años, por lo que no se puede ignorar la historia, los fans y las inversiones de cientos de millones hechas por el Real Madrid, Barcelona o Baskonia. Si hacemos el pastel más grande juntos con un plan seguro, perfecto, pero debe haber un equilibrio justo", señaló.

"PREFIERO HACER NEGOCIO A PONER DEMANDAS"

Sobre las declaraciones del vicecomisionado de la NBA, Mark Tatum, en relación a la seguridad de los partidos de la máxima competición europea, al CEO de Euroliga le resultaron "muy extrañas" y subrayó que las canchas en Europa son "seguras".

Además, también trató las afirmaciones de Tatum en las que afirmó que su oferta económica triplica a la de Euroliga. "He trabajado en la NBA y es una casa a la que respeto, pero si comparas propuestas hay que tener en cuenta todo. Si vas a ganar 200, pero pagas 500 a los 10 años, sigues perdiendo 200. Nuestro modelo no quiere ese riesgo para los 'shareholders', mientras que el otro tendría que justificar cómo van a recuperar esos 500 millones", apuntó.

"Los clubes nos dicen que les han llamado diciendo 'vente conmigo', pero les he dicho que existe una figura legal llamada interferencia contractual. Cuando llegué había demandas sobre la mesa, pero prefiero hacer negocio a poner demandas, no se puede, romper contratos", reveló el directivo español.

Aun así, pese a las palabras de Tatum, Bueno considera que "no está en guerra con la NBA", sino que simplemente "están compitiendo". "La Euroliga tiene un plan aprobado con total confianza y no necesitamos a nadie más para ejecutarlo con éxito. Hemos recibido 1.200 millones en propuestas vinculantes de gente que quiere entrar en la Euroliga", remarcó.

"En nuestro análisis esperamos sumar seis nuevos equipos franquicia, con un 'cash' de 400 millones, y otorgar contratos de 'wildcard' a cuatro para preparar durante estos tres años su entrada fija para 2030. Los números nos indican que ingresaremos 1.200 millones más los 2.400 operativos, lo que suma 3.600 para los próximos 10 años. Estamos muy cómodos y con un compromiso muy firme con nuestros inversores y clubes", detalló el CEO de Euroliga.

Ante la incertidumbre sobre la continuidad de la Euroliga si finalmente se crea la NBA Europa, aseveró que la competición europea "nunca va a desaparecer" y calificó de "inaceptable" incluso plantear esa posibilidad. "Si ellos vienen, habrá más fragmentación en el mercado económico y se ingresará menos", zanjó.