Chus Bueno ve "complicado" ahora un proyecto Euroliga-NBA y recuerda que "fragmentar destruye valor"

Archivo - Chus Bueno, CEO de Euroliga, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Euroliga, Chus Bueno, advierte que el problema que tiene para poder encontrar la forma de que sean compatibles el actual proyecto de la máxima competición continental y el que tiene la NBA en Europa a partir de 2027 es que los dos están "casi acabados" y unirlos ahora "es más complicado", y también tiene claro que "fragmentar destruye valor".

"Los dos estamos un poco igual. Yo tengo una relación buena con la NBA, estuve 12 años con ellos y tengo un poco de NBA en mi ADN. Lo que pasa es quizá cuando entré en Euroliga era un momento en la que las dos casas estaban casi acabadas y ahora hay decidir cuál es la que encaja mejor", reflexionó Bueno en la Sports Madrid Summit que acoge Ifema Madrid.

Por este motivo, no oculta de que haber llegado "antes" de que el proyecto estuviese muy avanzado, "quizás" podrían haber hecho "una casa juntos". "Pero los dos procesos están ya avanzados y juntarnos en uno solo es más complicado, aunque no imposible", admitió.

El directivo, que recalcó que hablan con la liga estadounidense "todas las semanas" y que guarda con ella una "relación personal, además de profesional", afirmó que tienen "un plan sin que haya acuerdo" y otro en el que trabajan "para ver cuál es el mejor acuerdo para ambos".

Sin embargo, fue claro de cara al futuro. "Todos sabemos que fragmentar destruye valor y crea fricción, a ver si lo podemos evitar, pero ellos tienen su plan, que lo entiendo, y nosotros el nuestro, y ellos lo tienen que entender", sentenció al respecto.

El CEO de Euroliga recordó que "la NBA es una compañía muy internacional y que entiende que los mercados son diferentes". "Y en su aproximación al mercado europeo lo están diciendo. Hay que trabajar mucho y si no hay acuerdo, cada uno seguirá con su plan", reiteró.

Sobre la Euroliga y su formato semicerrado al que sólo se tiene acceso desde la EuroCup, aseguró que entiende "la meritocracia" porque la ha "vivido" y "es muy bonita", pero apeló al momento actual mucho "más competitivo". "Algo que he aprendido es que los clubes necesitan ayuda para tener más oportunidades y si les das certezas, ayudas a la inversión", advirtió.

Y esto ha sido lo que ha provocado el cambio de pasar a franquicias con licencias permanentes en lugar de las licencias de 10 años que había anteriormente, que cuando se iban terminando, hacían perder valor a los clubes. Ahora, con el nuevo modelo, que pone "la tendencia al revés", favorecerán "las inversiones a largo plazo".

"Los clubes van a poder hacer inversiones a 10, 20 o 50 años porque no va a desaparecer al tener una licencia permanente y eso atrae más inversión y permite que la valoración de tu club sea mayor", detalló el directivo, que resaltó que los equipos de la Euroliga son "el 30 por ciento más valiosos" y que eso ha provocado que haya un interés "enorme" en los inversores o los equipo que quieren ser franquicia. "Este modelo trae dinero y para atraer inversión es el más conveniente" recalcó.

En este sentido, se refirió a "modelos híbridos" de inversión que hacen que los propietarios de los clubes de no dejen de serlo y que las personas interesadas en invertir lo hagan, por ejemplos, "en los pabellones para ayudar a hacer reformas".

Chus Bueno se convirtió en el CEO de Euroliga el pasado 30 de enero y cuando llegó al cargo se encontró "una grandísima competición, con grandísimos equipos, mucha tradición y una gran base de aficionados"., "Tenía todos los ingredientes, pero le faltaba una relación con el consumidor más agresiva y fluida", explicó.

Esto provocó que invirtiesen "mucho dinero" para crear una "plataforma de contenidos e interacciones" y generar productos que les facilitan "más datos sobre el fan y sus comportamientos", y también para "tener mejores experiencias donde el fan las pueda disfrutar".